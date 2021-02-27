Зеленский предлагает ввести "нулевую декларацию" для украинцев: за что и сколько нужно заплатить

Президент Владимир Зеленский предлагает ввести в Украине "нулевую декларацию". Один раз заплатить налог за те активы, которые получены за "теневые средства" и узаконить их. Чтобы "отбелить" наличку, ее придется положить на счет в банк, или потратить на покупку государственного долга (ОВГЗ).

Об этом говорится в зарегистрированных главой государства законопроектах №5153-5156. OBOZREVATEL собрал главные ответы на вопросы о том, как будет работать новшество.

украинцы, которые имеют гражданство;

украинцы, которые на момент получения дохода имели гражданство.

те, кто с 2005-го заполняли декларацию согласно антикоррупционному законодательству (кроме как в случае, если они участвовали в конкурсе и проиграли его);

несовершеннолетние или недееспособные.

любые активы, в том числе движимое и недвижимое имущество, ценные бумаги, корпоративные права.

полученное в результате уголовных преступления (кроме уклонения от уплаты налогов);

наличку.

С 1 июля 2021-го по 1 июля 2022-го.

5% для валютных ценностей, размещенных на счетах в банках Украины и другие активы находящихся (зарегистрированные) в Украине;

9% – валюта, на банковских счетах и ​​другие активы, которые находятся за границей, право денежного требования к нерезидентам,

2,5% – по ОВГЗ, приобретенных в период с 01.01.2021 по 20.06.2022р. до подачи декларации.

недвижимость (квартиры до 120 квадратов и дома до 240 квадратов);

нежилая недвижимость некоммерческого назначения до 60 кв. м.;

земельные участки в пределах нормативов бесплатной приватизации;

одно транспортное средство, предназначенного для перевозки 10 человек и более или объем двигателя не менее 3000 куб. см. или средняя рыночная стоимость 375 МЗП, мотоцикл – 800 куб. см, самолета, вертолета, яхты, катера;

другие активы – суммарной стоимостью не более 400 тыс. грн.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине уже в ближайшее время могут запустить нулевую декларацию. Всем желающим предложат легализовать имущество, полученное от теневых доходов. При этом придется заплатить небольшой налог.