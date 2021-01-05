Зеленский получил под Новый год более 4 млн гривен от "Квартала 95"

Президент Украины Владимир Зеленский накануне Нового года получил более 4 млн гривен роялти от ООО "Квартал 95".

Об этом свидетельствуют данные из декларации главы государства. Информация появилась на сайте Единого государственного реестра деклараций 4 января.

В документе указано, что выплаты в виде роялти Зеленскому ООО "Квартал 95" произвело два раза 30 декабря.

Первый перевод составил 1048000 гривен, второй – 3306832 гривен.

Зеленский задекларировал роялти Скриншот

В прошлом году президент также получил роялти от "Квартала 95" в конце декабря, но их размер был несколько большим. Первая выплата составила 4 880 000 гривен, а вторая 104 000 гривен.

Роялти – это периодическая компенсация за использование патентов, авторских прав, франшиз и других видов собственности.

В авторском праве этим словом обозначают гонорар, причитающийся обладателю авторских прав, принадлежащей ему или другому лицу интеллектуальной собственности (патента, товарного знака, произведения искусства), за каждую публикацию, публичное воспроизведение, распространение или другое использование объекта собственности.

Как сообщал OBOZREVATEL, единственным человеком из Офиса президента, чью декларацию проверяли на момент отмены Конституционным судом Украины (КСУ) уголовной ответственности за недостоверное декларирование, был президент Владимир Зеленский. Об этом рассказал глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков.