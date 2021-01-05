Зеленський отримав під Новий рік понад 4 млн гривень від "Кварталу 95"

Президент України Володимир Зеленський напередодні Нового року отримав понад 4 млн гривень роялті від ТОВ "Квартал 95".

Про це свідчать дані з декларації глави держави. Інформація з'явилася на сайті Єдиного державного реєстру декларацій 4 січня.

У документі зазначено, що виплати у вигляді роялті Зеленському ТОВ "Квартал 95" здійснило двічі 30 грудня.

Перший переказ становив 1048 000 гривень, другий – 3 306 832 гривень.

Зеленський задекларував роялті Скриншот

Минулого року президент також отримав роялті від "Кварталу 95" наприкінці грудня, але сума була трохи більшою. Перша виплата становила 4 880 000 гривень, а друга 104 000 гривень.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, єдиною людиною з Офісу президента, чию декларацію перевіряли на момент скасування Конституційним Судом України (КСУ) кримінальної відповідальності за недостовірне декларування, був президент Володимир Зеленський. Про це розповів глава Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков.