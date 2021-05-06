Зеленский подписал закон о декретном отпуске для мужчин

В Украине уравняли права мужчин и женщин на получение декретного отпуска по уходу за ребенком.

Соответствующий закон 1401-IX подписал президент Владимир Зеленский, сообщается на сайте главы государства.

Таким образом в законодательстве устраняются пробелы, которые ограничивали соответствующие права мужчин.

"Ранее такой отпуск отцу ребенка, бабушке, дедушке или другим родственникам, фактически ухаживающими за ребенком, предоставлялась на основании справки с места работы или учебы матери о том, что она вышла на работу до окончания срока ее декрета. Таким образом закрепился дискриминационный подход, согласно которому право отца или других родственников на отпуск по уходу за ребенком было производным от права матери, то есть только мать могла делегировать право на декрет другим. Поэтому в случаях, когда мать ребенка является, например, самозанятым лицом или ФЛП, отец тоже не мог воспользоваться отпуском по уходу за ребенком", – пояснили в Офисе президента.

Подписанный закон вводит 14-дневный отпуск при рождении ребенка для отца. При этом он дается только одному из родителей или родственнику (бабушке, дедушке или другому совершеннолетнему родственнику), который фактически присматривает за ребенком.

Как сообщал OBOZREVATEL, соответствующий закон Верховная Рада приняла 15 апреля. Подробнее о том, что предусматривает документ, – читайте здесь.