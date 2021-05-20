Зеленский анонсировал повышение пенсий украинцам и заявил, что власть "помогает как может"

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине проведут пенсионную реформу. Кроме того, в рамках программы поддержки пенсионеров дополнительные выплаты в 2021 году получат те, кто достиг возраста 75 лет.

Об этом шла речь во время пресс-конференции главы государства 20 мая. "Будет пенсионная реформа. Но программа 80+ заработала. В этом году пенсионеры 75+ получат деньги. Но этого слишком мало. Помогаем как можем", – сказал Зеленский.

Кроме того, по словам Зеленского, 800 тыс. предпринимателей, которые финансово пострадали из-за пандемии, получили материальную помощь в размере 8 тыс. грн.

Напомним, украинцам с 1 июля проведут очередную индексацию пенсий. Это связано с пересмотром прожиточного минимума. Увеличится минимальная (на 85 грн) и максимальная (850 грн) выплаты.

никто не будет получать пенсию ниже 1854 грн (сейчас 1769 грн);

максимальную пенсию повысят до 18 540 грн (сейчас 17 690 грн).

Перерасчет предусмотрен утвержденным бюджетом Пенсионного фонда. Вместе с тем увеличатся и надбавки за сверхнормативный стаж (они составляют 1% от минимальной пенсии за каждый год).

Кроме того, несколько дней назад министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что с 1 июля пенсии пересчитают тем, кто не получил прибавку в рамках индексации в прошедшие два года. Они могут рассчитывать на прибавку в размере 100 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине уже 15 лет существуют механизмы, которые помогут обеспечить гражданам безбедную старость и даже выйти на пенсию миллионерами. Однако очень незначительный процент украинцев пользуется такими механизмами.