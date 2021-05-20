Зарплаты чиновникам в Украине хотят платить по-новому: что изменится

Представители Национального агентства Украины по вопросам государственной службы и Министерства финансов согласовали совместные шаги внедрения реформы системы оплаты труда госслужащих, реализацией которой занимается агентство. Так, согласована позиция по проекту порядка формирования фонда оплаты труда, что даст возможность высвободить средства для повышения зарплат, оставаясь в пределах общих расходов.

Об этом сообщает информационно-юридический сайт "Я и закон". Кроме того, стороны заключили состояние подготовки и вызовы в реализации экспериментального проекта по внедрению системы оплаты труда госслужащих на основе классификации должностей.

"Мы обсудили важность внедрения единых подходов к установлению предельной численности работников государственных органов и механизма сокращения вакантных должностей государственной службы. Также согласовали позицию по проекту Порядка формирования фонда оплаты труда государственных служащих. Это даст возможность высвободить средства для повышения заработных плат, оставаясь в пределах общих расходов. То есть без дополнительной нагрузки на государственный бюджет. Кроме того, мы проговорили о важности консолидации усилий по представление на рассмотрение Кабинета Министров законопроект о введении новых условий оплаты труда государственных служащих на основе классификации должностей, над которым мы сейчас тесно сотрудничаем. Ведь он является стратегически важным документом для реализации реформы", – заявила глава НАДС Наталья Алюшина.

Отмечается, что агентство готовит отчет о результатах подготовки экспериментального проекта, который он планирует подать до 1 июля на рассмотрение Кабмину. Одной из составляющих отчета будет проект условий оплаты труда госслужащих пилотных органов на 2022 год с учетом результатов классификации должностей.

Ранее сообщалось, что Верховной Раде рекомендовали принять за основу законопроект, которым предлагают установить максимальный размер зарплаты для отдельных категорий лиц во время действия чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. Ограничив суммы выплат, власть рассчитывает получить более одного миллиарда гривен для борьбы с эпидемией.

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