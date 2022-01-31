Зарплата почти в 2 раза выше средней по стране: кому в Украине платят больше всего

В декабре 2021 года в Украине самая высокая зарплата зафиксирована в отрасли "Финансовая и страховая деятельность". Ее размер составил 31 274 грн, что на 7 855 грн больше, чем месяцем ранее. Более того, ее размер на 13 821 грн превымил среднюю зарплату по Украине, которая составила 14 282 грн. Т.е., финансисты и страховики получили почти две средние украинские зарплаты.

Об этом сообщает Госстат. Согласно его данным, через отметку в 20 тыс. грн в декабре-2021 "перемахнули" средние зарплаты еще в 3 сферах:

информация и телекоммуникации – 29 963 грн (+2 822 грн по сравнению с ноябрем);

государственное управление и оборона, обязательное социальное страхование – 26 924 грн (+7 007 грн);

профессиональная, научная и техническая деятельность – 24 822 грн (+5 708 грн).

Кому заплатили больше 15 тыс. грн

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Более 15 тыс. грн составила средняя зарплата в еще шести сферах. В частности:

промышленность – 18 115 грн (+3 053 грн);

транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность – 16 703 грн (+2 366 грн);

сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыбное хозяйство – 16 042 грн (+2 468 грн);

оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – 15 940 грн (+1968 грн);

предоставление других видов услуг – 15 853 грн (+2 571 грн);

искусство, спорт, развлечения и отдых – 15 480 грн (+2 633 грн).

Кому заплатили больше 10 тыс. грн

Более 10 тыс. грн составила средняя зарплата в еще пяти сферах. В частности:

образование – 14 931 грн (+3 221 грн);

здравоохранение и предоставление социальной помощи – 14 833 грн (+3 150 грн);

операции с недвижимым имуществом – 13 445 грн (+2 164 грн);

деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания – 13 406 грн (+1962 грн);

строительство – 12 957 грн (+1 207 грн).

У кого самая низкая зарплата

Самая низкая средняя зарплата в декабре оказалась у работников временного размещения и организации питания. Она составила менее 10 тыс. грн – 9 710 грн (+886 грн).

Важно помнить, что в статистике Госстата учитываются только "белые" зарплаты штатных сотрудников. В целом средняя зарплата в декабре 2021 года была в 2,7 раза выше минимальной, которая составляет всего 6 500 гривен.

Почему зарплаты так резко выросли

Ежегодно декабрьская средняя зарплата серьезно отличается от зарплаты за любой другой месяц. Возьмем, к примеру, 2020 год. Зарплата в начале года, в январе, тогда составляла 10 727 грн, в ноябре – 11 987 грн, а вот в декабре – аж 14 179. В то же время, в январе 2021-го зарплаты упали до 12 337 грн в среднем.

На самом деле ставки в декабре и январе массово не меняются. Все дело в сезонности выплат. В декабре всегда самые высокие показатели средней зарплаты из-за того, что в Украине существует практика выплат премий или так называемой 13-й зарплаты перед новогодними праздниками. А в 2021 году наложилось еще и повышение "минималки" с 1 декабря до 6 500 грн (с 6 000 грн).

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в декабре 2021 года средняя зарплата в Украине составила 17 453 грн. Это на 3 171 грн больше, чем в ноябре – тогда ее размер составил 14 282 грн.

Самые высокие официальные заработки традиционно зафиксировали в Киеве – в среднем 26 759 грн (на 2 615 грн больше от ноябрьского уровня). Самые низкие – в Кировоградской области, где в среднем зарабатывают по 13 331 грн (+1 881 грн). Разница в средних зарплатах между этими регионами составляет 13 428 грн. Т.е., в Киеве зарабатывают более двух зарплат Кировоградской области.