Украинцам в декабре резко пересчитают зарплаты: как и почему

В Украине средняя зарплата в декабре 2021-го увеличится на 15%. Такой взлет связан, в том числе, с традиционными годовыми премиями, кроме того, увеличится и минимальная зарплата.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Ежегодно декабрьская средняя зарплата серьезно отличается от зарплаты за любой другой месяц. Возьмем, к примеру, 2020 год. Зарплата в начале года, в январе, тогда составляла 10 727 грн, в ноябре – 11 987 грн, а вот в декабре – аж 14 179! В то же время в январе 2021-го зарплаты упали до 12 337 грн в среднем.

На самом деле ставки в декабре и январе массово не меняются. Все дело в сезонности выплат. В декабре всегда самые высокие показатели средней зарплаты из-за того, что в Украине существует практика выплат премий или, так называемой, 13-й зарплаты перед новогодними праздниками.

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В этом же году накладывается еще и повышение "минималки" с 1 декабря до 6500 грн. Потому эксперты прогнозируют, за декабрь показатели средних зарплат будут существенно выше, чем в октябре-ноябре.

Данные за ноябрь Госстат еще не опубликовал, но в октябре в среднем украинцы получали 14 045 грн. Как прогнозирует директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский в декабре средняя зарплата, как обычно, вырастет примерно на 15%.

В целом, различные прибавки к жалованию в декабре получают как рядовые сотрудники бюджетной, так частной сфер. "Работодатели дают премии под конец года ведь перед праздниками люди ожидают, что они получат больше. ­­­­– отмечает руководитель по политическим вопросам Киевской школы экономики, бывший и.о. министра экономики (2020) Павел Кухта. – Здесь присутствует некий баланс на рынке труда, давно всем понятный. Каждый человек понимает, что в конце года принято платить больше и в то же время тратить больше".

Как сообщал OBOZREVATEL:

в 2022 году минимальную зарплату повысят лишь на 3% (или 200 грн, до 6700 грн). А вот цены в следующем году вырастут более чем на 6%.

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