Заробитчанам могут на несколько лет запретить въезд в Польшу: названы причины

Украинским заробитчанам могут запретить въезд на территорию Польши и других стран в ЕС в случае, если они нарушат одно из правил чужого государства. Самое распространенное нарушение – отсутствие рабочей визы.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сообщила глава комитета по международному праву Ассоциации юристов Украины Анна Буквич. По ее словам, такие люди часто дальше живут в стране по окончании визы. В таком случае они не могут обращаться в госорганы, сделать какую-либо справку, ведь практически не имеют прав.

“Как только страна выявляет, что такой человек работает без разрешения на трудоустройство, она может прибегнуть к таким мерам, как штраф и экстрадиция. – Говорит Анна Буквич. – Экстрадиция это наиболее жесткая мера, которая, как правило, применяется в странах Европы. В некоторых других странах достаточно только штрафа. Взыскания за такое нарушение измеряются в тысячах евро. Но суммы могут быть разные и зависят от страны и строка нарушения. К тому же, если вы вовремя не оплатили штраф, он удваивается”.

Если человек был замечен в нарушениях таможенного режима, ему запретят въезд в страну(а в Европе - в шенгенскую зону) на несколько лет. И даже после снятия запрета – в визе, даже туристической, могут отказывать.

Среди нарушений таможенного режима, в которых так же были часто замечены украинские заробитчане:

Отсутствие медицинской страховки;

Отсутствие регистрации в органах внутренних дел принимающей страны или миграционных органах;

Неуплата штрафов за мелкие правонарушения, например, нарушение ПДД.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, "заробитчане" перевели в Украину втрое больше денег, чем инвесторы за 2020 год. Фактически переводы от тех, кто находится за границей, являются одним из основных источников поступления валюты в страну.