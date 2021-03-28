Заробітчанам можуть на кілька років заборонити в'їзд до Польщі: названо причини

Українським заробітчанам можуть заборонити в'їзд на територію Польщі та інших країн в ЄС у разі, якщо вони порушать одне з правил чужої держави. Найпоширеніше порушення – відсутність робочої візи.

Про це в коментарі OBOZREVATEL повідомила глава комітету з міжнародного права Асоціації правників України Ганна Буквич. За її словами, такі люди часто далі живуть в країні після закінчення візи. В такому випадку вони не можуть звертатися до держорганів, зробити яку-небудь довідку, адже практично не мають прав.

"Як тільки країна виявляє, що така людина працює без дозволу на працевлаштування, вона може вдатися до таких заходів, як штраф і екстрадиція. – Каже Анна Буквич. – Екстрадиція це найбільш жорстка міра, яка, як правило, застосовується в країнах Європи. У деяких інших країнах досить тільки штрафу. Стягнення за таке порушення вимірюються в тисячах євро. Але суми можуть бути різні і залежать від країни і рядок порушення. До того ж, якщо ви вчасно не сплатили штраф, він подвоюється".

Якщо людина був помічений в порушеннях митного режиму, йому заборонять в'їзд в країну (а в Європі - в шенгенську зону) на кілька років. І навіть після зняття заборони – в візі, навіть туристичної, можуть відмовляти.

Серед порушень митного режиму, в яких так само були часто помічені українські заробітчани:

Відсутність медичної страховки;

Відсутність реєстрації в органах внутрішніх справ приймаючої країни або міграційних органах;

Несплата штрафів за дрібні правопорушення, наприклад, порушення правил дорожнього руху.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, "заробітчани" переказали в Україну втричі більше грошей, ніж інвестори за 2020 рік. Фактично перекази від тих, хто перебуває за кордоном, є одним із основних джерел надходження валюти в країну.