Заробитчан из Украины обманывают работодатели: как выявить мошенничество

Среди украинских заробитчан участились случаи мошенничества со стороны работодателей. Это связанно, в том числе, и с ростом числа соискателей в таких странах, как Польша, Чехия, Германия, Литва и Латвия.

Как распознать работодателя-мошенника и избежать неудачного трудоустройства OBOZREVATEL рассказала Елена Кирильевнина, руководитель отдела по работе с партнерами международного сайта по трудоустройству Jooble.

Вот топ-5 моментов, на которые стоит обращать особое внимание:

Мало информации о работодателе. Официальный сайт и размещенные на нем точный адрес и телефон компании уже свидетельствуют о том, что она, как минимум, не работает подпольно.

Неоплачиваемый испытательный период 2-3 месяца. Из-за строгого законодательства в Европе зачастую работодатели оформляют работников в штат официально со всеми подтверждающими документами, и платят за них налоги. Поэтому если вам предлагают приехать по безвизу и для начала пройти неоплачиваемый испытательный срок или стажировку – будьте начеку.

Предоплата за рабочие расходники, когда работник еще находится в Украине. До момента вашего официального прибытия на место работы и оформления документов, подтверждающих легальность вашего пребывания в стране и трудоустройства, такие сборы выглядят подозрительно.

Манипуляции с контрактом – во-первых, трудовой контракт должен быть не только на языке работодателя, но и на украинском или русском. Ведь в случае незнания языка подписывать документ, не понимая что конкретно в нем написано, опасно. Во-вторых, стоит обращать внимание на формулировки, чтобы в контракте не было фраз "разные виды работ" и т.д.

Просьба работодателя передать ему оригинал вашего паспорта – этого нельзя делать ни в коем случае.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, "заробитчане" перевели в Украину втрое больше денег, чем инвесторы за 2020 год. Фактически переводы от тех, кто находится за границей, являются одним из основных источников поступления валюты в страну.