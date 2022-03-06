Запасов продуктов в Украине хватит на два года, дефицита не будет, – замминистра

В Украине нет угрозы дефицита продуктов питания. Тех запасов, которые уже есть, хватит украинцам на два следующих года.

Об этом в эфире Espreso.TV рассказал замминистра экономики Украины Тарас Высоцкий. Речь идет о запасах пшеницы, кукурузы, подсолнечного масла, сахара и другой продукции.

"Есть страны, в которых зерно не выращивается, поэтому они зависимы от поставок зерна из Украины. Это страны Ближнего Востока, Северной Африки, Китай и часть ЕС. Украина была в первой тройке экспортеров в мире, прежде всего ячменя, кукурузы и пшеницы. Поэтому оккупации Украина может спровоцировать голод в определенных частях света, ведь Украина кормила более 400 млн человек по всему миру", – подчеркнул Высоцкий.

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Также он добавил, что сейчас Украина переориентируется на экспорт пищевых продуктов в ЕС, в частности через железнодорожные пути и автотранспорт, вместо морских терминалов. Поэтому пока никаких ограничений по зачислению валюты в Украине нет.

На данный момент большинство предприятий по производству продуктов питания работают в штатном режиме. Все они подтверждают свою готовность снабжать украинцев продовольствием во всех необходимых объемах.

В свою очередь, в сети АТБ заявили, что они обеспечены всеми необходимыми товарами любой категории и в достаточном объеме. Кроме того, подчеркивается, что компания имеет "достаточное количество товарных остатков для обеспечения потребительского спроса при его увеличении".