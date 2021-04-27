Кто-то уезжает в другие страны и рассказывает о новых для себя правилах. Где-то большой штраф за брошенный бычок мимо урны. Где-то полицейские на дорогах не берут взяток, и потому приезжие быстренько учатся соблюдать правила. Где-то зарплата - только в "белую", на расчетный счет, и государство видит 99% твоих денег.

Я раньше могла бы спросить: а чем отличается брошенный бычок в Израиле, и он же - в Украине? И там, и там он - мусор. Плевок в лицо коммунальщикам. Местным жителям. До 2019 года я могла бы задать массу вопросов: основной из которых звучал бы как "почему ты нарушаешь здесь, но учишься соблюдать Закон - там?" Это не относится к адекватной части моих сограждан, коих у нас меньшинство. Внутренняя культура неотъемлема от личности, куда бы она ни поехала жить.

Но с появлением у нас нового президента я кое-что поняла и про себя тоже. В части доверия к государству. Стало очевидным, что этой власти я НЕ доверю свои деньги. Этой власти я НЕ доверю свою пенсию. Я НЕ доверю ей свое будущее и с этой властью я НЕ имею права быть наивной.

Я сегодня не могу понести сэкономленные деньги в банк. Не открою депозит. Не доверюсь Пенсионному Фонду. Не смогу планировать не то что на ближайший год - на ближайший месяц. И причина не в том, что я не доверяю стране - я не доверяю конкретной власти, формирующей такую нестабильную повестку дня. Кто-то обвинит меня в том, что такое писать нельзя - экономику воюющего государства нельзя ослаблять. Ремарочка - при ЭТОЙ власти мы, народ (не путать с населением), тут ни при чем.

ПДД, чистота на улицах, и прочее - это база. Это основа. Она для немалой части людей что в Израиле, что во Франции, что в Украине - основа. Но когда для тебя пишут законы, попахивающие российским стилем ("просто денег нет"), и ты понимаешь причину введения таких законов - то, позвольте, вы зажрались.

Глядя на вакханалию Слуг "в законе", богатеющих после получения мандата не по дням, а по часам, спонсировать их своими заработками нет никакого желания.

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