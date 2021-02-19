Заберут права и оштрафуют: как украинцам запрещено тонировать стекла машин

В Украине за тонировку машин, при которой лобовое стекло пропускает меньше 75% света, а боковые – 70%, могут оштрафовать на 340 грн, а за повторное нарушение – забрать права на 3-6 месяцев.

Об этом OBOZREVATEL заявил частный адвокат Юрий Прохода. По его словам, чтобы установить, есть ли нарушение или нет, необходимо замерять светопропускную способность стекла специальным прибором (тауметром).

“Прибор должен отвечать стандартам, иметь документы на поверку, сертификацию. А самое главное, он должен быть внесен в официальный перечень приборов, которые разрешаются для этой проверки. Сегодня ни один такой прибор не внесен в официальный перечень МВС. Как, к слову, и приборы для замера скорости. Не исключаю, что единичные случаи штрафов встречаются, но они надуманы, необоснованны и не могут быть технически подтверждены”, – говорит Прохода.

По словам адвоката, ответственность за неправильную тонировку в Кодексе об административных правонарушениях отдельным пунктом не прописана. Ее относят к нарушениям технической эксплуатации транспортных средств. Штраф за это – 340 грн на первый раз, лишение прав на срок от 3 до 6 месяцев или арест на 5-10 суток – на второй.

По информации Юрия Проходы, уже закуплены и будут работать на дорогах автомобили со специальным оборудованием, которые смогут проверять светопропускную способность стекла. Но как скоро это будет, и будет ли распространяться на легковые авто – пока информации нет.

Тонировать стекла автомобиля в Украине можно. Но важно, чтобы с улицы было хорошо видно водителя и пассажира, а с машины – дорогу. По правилам, лобовое стекло должно пропускать 75% света, боковые – 70%, к заднему стеклу особых требований нет. Зеркальная тонировка запрещена для всех.

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