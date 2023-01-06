За украинскую 1 копейку заплатили 12 000 грн: в чем ее особенность

Украинскую монету в 1 копейку 2008 года продали на аукционе за 12 000 грн. Ее особенностью является материал – в то время, как обычно такие монеты чеканятся из магнитной стали, эта сделана из немагнитной, что ценится среди нумизматов.

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Торги проходили на специализированной платформе Violity. Согласно размещенной информации о монете она в отличном состоянии.

Дефектов у монеты нет. Реставрации не подвергалась.

"Изготовленные из немагнитного металла [1 копейка 2008 года] имеет светло-серый цвет и не притягивается магнитом. Она ценится среди нумизматов", – рассказывают специалисты ресурса "Монеты-ягодки".

В целом же, отмечают они, 1 копейка 2008 года не считается редкостной и продается по цене своего номинала. Причина – огромный тираж: монета была выпущена в количестве 220 млн экземпляров.

Какие 1-копеечные монеты считаются ценными

Среди коллекционеров ценится монета в 1 копейку 1992 года разновидности 1.11АЕ. Ее особенностями являются:

округлая верхушка правого верхнего листа;

большие ягоды.

Также среди прочих "котируются" монеты 1994 года. Их особенность в том, что они не были в обороте.

"В копилках ее не найти. Копейка чеканилась из нержавеющей стали. …Тираж 1 копейки 1994 года был маленький, поэтому стоимость монеты высокая", – рассказывают специалисты.

Как сообщал OBOZREVATEL, также в Украине за 19 002 грн продали монету в 1 грн. За время торгов ее стоимость выросла в 19 002 раза – первая ставка составляла лишь 1 грн.

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