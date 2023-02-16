За украинские монеты "из карманов" могут заплатить тысячи гривен: как выглядят

В старых кошельках и карманах одежды украинцы могут найти монеты, за которые коллекционеры готовы платить большие деньги. Речь может идти о тысячах гривен – ведь такие монеты считаются ценными и входят в разные коллекции.

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Такой, к примеру, является монета в 1 копейку 1992 года разновидности 1.11АЕ. По информации ресурса "Монеты-ягодки", на специализированных аукционах за нее могут заплатить от 4 000 до 7 000 грн. Узнать такую монету можно по:

округлой верхушке правого верхнего листа;

больших ягодах.

Также ценятся 1-копеечные монеты 1996 года. Так:

разновидность 1БА с большими ягодами можно продать по цене от 1 300 грн до 2 000 грн;

разновидность 1БВ с маленькими ягодами – от 2 500 грн до 3 000 грн.

За 1 грн 1992 года разновидности 1.1ААг могут заплатить от 10 000 до 20 000 грн. Эту монету можно узнать по гладком гурте без надписи.

"На момент чеканки еще не было инструмента для нанесения надписи на группу. Поэтому эти гривни считаются "неоконченными", – отмечают специалисты.

Ценятся и 1-гривневые монеты 1995 года разновидности 1БАг. Их отличает гурт – он, как и в 1 грн 1992 года разновидности 1.1ААг, гладкий. Коллекционеры, по данным специалистов, готовы выложить за них от 7 000 до 9 000 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине за 60 тыс. грн продают алюминиевую монету в 1 грн. Такая цена обусловлена материалом чеканки – алюминием (вместо стандартной латуни). А также годом – 1992-м: монеты этого года являются пробными и в оборот не выпускались.

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