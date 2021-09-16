За рождение детей в Украине хотят платить больше: когда планируется повышение и кого коснется

Выплаты при рождении ребенка в Украине собрались повысить до 50-150 тыс. гривен. Суммы будут различаться в зависимости от того, на какого по счету ребенка в семье выплачивается помощь. Повышение состоится не раньше 2022 года.

Рост выплат предусматривает законопроект № 5585-1. Его рекомендовал к рассмотрению в Верховной Раде Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики. Всего комитет проанализировал 4 документа (№ 5585, № 5585-1 , № 5585-2, № 5585-3), отклонив три из них.

Два документа (в том числе рекомендованный) предлагали установить сумму помощи в гривнях. Еще два предусматривали, что размер выплаты будет привязан к прожиточному минимуму для детей до 6 лет.

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На первого ребенка собираются выделять по 50 тыс. грн;

на второго - 100 тыс. грн;

на третьего - 150 тыс. грн.

Это будет первое повышение выплат на детей с 2014 года, утверждается в пояснительной записке к законопроекту. Последние 8 лет на первого ребенка в Украине выплачивают по 41,2 тыс. грн. По курсу 2014 года это было около $2,5 тыс., но теперь долларовый эквивалент уменьшился до $1,4 тыс.

На обновленные суммы выплат в госбюджете-2022 нужно будет выделить около 23,68 млрд грн. Такую сумму авторы документа рассчитали, исходя из прогноза рождаемости. Средства планируют получить за счет борьбы с теневым рынком алкоголя.

Авторы законопроекта считают, что повышение выплат поддержит молодых родителей и улучшит рождаемость в Украине, которая в 2020 году упала до антирекорда за 10 лет.

"С 2013 года начала наблюдаться устойчивая тенденция к уменьшению рождаемости... Увеличение размера помощи при рождении ребенка позволит сделать первый шаг к преодолению негативной тенденции уменьшения населения государства", - считают авторы документа.

Они признали, что негативное влияние на рождаемость оказывают и другие факторы, но считают размер помощи при рождении ребенка одним из ключевых. Впрочем, как именно повысится рождаемость за счет увеличения выплат, в пояснительной записке не уточняется.

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