Оформить декретные выплаты в Украине станет проще: что изменится с 1 сентября

Министерство социальной политики предлагает упростить порядок получения помощи в связи с беременностью и родами женщинами, которые официально не трудоустроены. Это связано с обязательным переходом всех медицинских учреждение на электронные "больничные" уже с 1 сентября текущего года.

Соответствующий проект постановления обнародован на официальном сайте Минсоцполитики для общественного обсуждения. Документом вносятся изменения в Порядок назначения и выплаты государственной помощи семьям с детьми.

В частности, проектом акта предлагается с 1 сентября 2021 года проводить назначения помощи на основании информации об оформленном медицинском заключении о временной нетрудоспособности в Реестре медицинских заключений в электронной системе здравоохранения (eHealth) с использованием Единого веб-портала "Дія". Другими словами, для получения "декретных" больше не нужно будет оформлять бумажный "больничный". Полная информация о нетрудоспособности заявительницы теперь будет доступна в единой электронной системе.

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Изменения коснутся женщин, которые не застрахованы в системе общеобязательного государственного социального страхования. К таким относятся:

неработающие женщины;

женщины, состоящие на учете в центре занятости как безработные;

женщины-предприниматели (ФЛП), которые не платят единый соцвзнос;

студентки, аспирантки, докторантки и т.п.;

военнослужащие.

Напомним, с 1 июня в Украине началось поэтапное внедрение электронных "больничных", которые станут обязательными уже с 1 сентября. Это предусмотрено соответствующим постановлением Кабинета министров, которым определен порядок организации ведения электронного реестра листков нетрудоспособности и предоставления информации из него.

Стандартный алгоритм для получения электронного "больничного" является следующий:

работник обращается для медицинского осмотра к врачу; врач устанавливает факт нетрудоспособности и формирует электронное медицинское заключение в центральной базе данных электронной системы здравоохранения (eHealth); информация о временной потере трудоспособности автоматически на основании медицинского заключения вносится в Реестр; в Реестре соответствующая информация получает уникальный номер (единый регистрационный), что фактически и является созданием электронного листа нетрудоспособности.

Информация о нетрудоспособности будет доступна работнику и работодателю через их электронные кабинеты на портале Пенсионного фонда, а также доктору, который установил временную нетрудоспособность, через электронную систему здравоохранения. Поэтому распечатывать электронный листок нетрудоспособности работнику не нужно, ведь все необходимые сведения будут доступны и для работодателя.

Однако, при необходимости, работник или работодатель может получить листок нетрудоспособности в виде выписки или в электронной форме с сайта Пенсионного фонда (в таком случае нужно быть зарегистрированным на сайте ПФУ с помощью квалифицированной электронной подписи) или в письменной форме в территориальных органах Фонда.

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