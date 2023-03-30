За помощь "кошельку Путина" Ролдугину: четыре банкира получили приговор от суда Швейцарии

Суд в Швейцарии приговорил четырех банкиров – трех россиян и одного швейцарца, все бывшие руководители цюрихского филиала Газпромбанка – к 7 месяцам тюрьмы условно. Приговор вынесен в "деле Ролдугина", которое касается друга и "кошелька" президента РФ Владимира Путина виолончелиста Сергея Ролдугина.

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Суд постановил, что банкиры не провели достаточных проверок при открытии счетов для Ролдугина, пишет ВВС. В результате музыкант перевел из России миллионы франков на счета в швейцарских банках. Деньги могли принадлежать лично Путину.

Так, Ролдугин с 2014-го по 2016 годы внес на счет 50 млн франков (почти $55 млн), не предоставив убедительных доказательств о происхождении средств. Суд пришел к выводу, что Ролдугин не был истинным владельцем этих денег,.

Речь может идти о личных богатствах Путина, которыми вместо президента РФ распоряжаются близкие к нему лица, писал Reuters. Путин прямо называл Ролдугина своим другом, а на момент открытия счета Ролдугина уже называли крестным отцом дочери Путина. Суд согласился с заявлением прокуроров, что банкиры в Швейцарии проигнорировали "тревожные сигналы" и не уделили должного внимания проверке средств.

Ролдугин находится под санкциями Евросоюза, США, Великобритании и Японии. При этом в 2022 году после начала полномасштабного вторжения России в Украину Ролдугин попал под санкции и в Швейцарии.

Все действующие счета музыканта были заморожены. Однако счета из указанного дела были закрыты еще в 2016 году после публикации "панамских документов". Это значит, что "деньги Путина" потеряны для следствия.

Как сообщал OBOZREVATEL, несмотря на год полномасштабной войны, российский бизнес продолжает работу в Украине. Речь идет о компаниях, которые опосредованно подконтрольны российским олигархам. Подавляющее большинство таких активов уже арестовано, но вот конфискация затягивается. А значит, Украина не получает ощутимой прибыли.

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