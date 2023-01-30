Яйца в Украине будут продавать по-новому: какие появятся и зачем введут классы

В Украине Министерство аграрной политики планирует изменить требование к куринным яйцам. Перед продажей их должны будут поделить на классы, вес.

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Об этом говорится в проекте приказа, опубликованном на сайте Минагро. Так, яйца куринные хотят поделить на два класса: "А" и "В". Яйца класса "А" должны быть чистыми, шкарлупка должна быть чистой и неповрежденной, жетлок - малоподвижный, без четких контуров. Не должно быть посторонних запахов и т.д.

При этом яйца класса "А" поделят и по весу:

"XL" ("очень крупные"): яйца, вес которых составляет 73 г и больше;

"L" ("большие"): яйца, вес которых составляет 63 г и более, однако менее 73 г;

"М" ("средние"): яйца, вес которых составляет 53 г и более, однако менее 63 г;

"S" ("малые"): яйца, вес которых составляет менее 53 г.

"Документ предполагает: сортировку яиц по их качеству и по весу; штамповку яиц, маркировка упаковок (контейнеров) и транспортной тары для яиц", - говорится в публикации.

Документ разработан с учетом рекомендаций и директив ЕС. При этом яйца класса "В" - все, которые не соответствуют качеству класса "А".

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине супермаркеты не имеют права требовать компенсации поврежденных покупателем товаров в торговом зале. Кроме того, в супермаркетах часто обманывают покупателя надписями о том, что магазин не несет ответственности за сохранность вещей, оставленных в камерах хранения.

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