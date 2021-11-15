Яблоки могут подорожать: украинцы будут платить по новой цене

Средняя цена яблок в Украине сейчас составляет 9,78 грн/кг. Для сравнения, это на 5% превышает цену, которая была зафиксирована в начале ноября. До конца 2021 года стоимость может взлететь до 14-15 грн.

"Эти противоположно направленные тенденции и дают рост средней цены на яблоки. Однако хорошей новостью является тот факт, что она будет ниже прошлогодней где-то на 20% и ближе к новогодним праздникам составит около 14-15 грн/кг", – заявила аналитик "УКАБ" ("Украинский клуб аграрного бизнеса") Светлана Литвин для AgroTrend.

По словам специалиста, в 2021-м в нашей стране хороший урожай яблок и одновременно на рынок поступило достаточное количество тех фруктов, которые не предназначены для длительного хранения. Это и привело к снижению стоимости.

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Литвин добавила, что по мере того, как будет уменьшаться предложение яблок с непродолжительным сроком хранения и реализуется продукция по холодильным складам, цена на фрукт будет расти.

Кроме того, цены на яйца в Украине вскоре вырастут на 8-14%. Уже до новогодних праздников стоимость может составить 38-40 грн за 10 штук, прогнозирует Светлана Литвин.

Сейчас десяток яиц в среднем стоит примерно 35,20 грн, а с начала ноября цена выросла на 1%. Как объясняет эксперт, здесь выступает сезонный фактор. "Уменьшение предложения приводит к росту цены. Подобную тенденцию мы будем постепенно наблюдать к новогодним праздникам, когда цена на куриные яйца достигнет показателя 38-40 грн за 10 штук", – заявила Литвин.

Также украинцам придется больше платить за подсолнечное масло. Цена может вырасти как минимум до 100 грн за литр. Это может произойти из-за подорожания энергоносителей и цен на газ.

Как отметил Станислав Таршин, владелец компании "ГрадОлия" и член "Украинского Совета бизнеса", цена природного газа для предприятий резко выросла осенью 2021 года. По словам эксперта, речь идет о подорожании почти в 2,5 раза. Из-за таких факторов, как спрогнозировал специалист, для компаний масложировой отрасли себестоимость производства может возрасти на 5-10%.

OBOZREVATEL сообщал ранее о том, что начиная с марта 2021 года цены на кофе в мире растут. Больше всего на подорожание повлияли проблемы в Бразилии, Колумбии и Вьетнаме – самых больших мировых экспортерах продукта. Цена может вырасти в полтора раза, а подорожание ощутят и украинцы.