Выплаты по больничным по беременности и родам: сколько платят и когда предоставляются средства в 2023-м

Украинки при выходе в отпуск по беременности и родам получают пособие от государства. Основанием для ее назначения есть листок нетрудоспособности, сформированный на основании медицинского заключения.

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Больничный обычно выдается с 30 недели беременности женщины. При этом гражданки, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы, могут пойти в декрет с 27 недели беременности, об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда Украины.

Отпуск по беременности и родам предоставляется продолжительностью:

126 календарных дней (70 дней до родов и 56 после), а в случае осложнений во время родов или рождения двух или более детей – дополнительно предоставляется 14 календарных дней отпуска;

180 календарных дней (90 до родов и 90 после) для женщин, отнесенных к 1-3 категориям лиц, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы.

Каков размер пособия?

Пособие по беременности и родам предоставляется в размере, компенсирующем 100% средней зарплаты. Размер пособия за один день декретного отпуска исчисляется путем деления заработка за последний год, предшествующих месяцу наступления страхового случая, на количество календарных дней пребывания в трудовых отношениях.

В свою очередь, размер выплат женщин-предпринимателей зависит от величины единого социального взноса, который они платили в течение последнего года.

Важный момент: в расчетном периоде (12 месяцев) не учитываются календарные дни, не отработанные по уважительным причинам, речь идет о:

временная нетрудоспособность;

отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста и шестилетнего возраста по медицинскому заключению;

отпуск без сохранения заработной платы;

приостановка действия трудового договора в связи с военной агрессией РФ против Украины.

Сумма пособия по беременности и родам в расчете на месяц не должна превышать размер максимальной величины базы начисления единого взноса, с которой уплачивались страховые взносы, и не может быть меньше размера пособия, исчисленного из минимальной зарплаты, установленной на время наступления страхового случая.

В настоящее время максимальный размер пособия для работающих женщин составляет 100,5 тыс. грн в месяц (15 минимальных заработных плат), а минимальный – 6,7 тыс. грн.

Сколько времени уходит на рассмотрение документов?

Документы для назначения пособия по беременности и родам рассматриваются не позднее трех рабочих дней со дня их поступления (через 7 дней после открытия больничного). Как и другие больничные, декретные выплачиваются работодателями работающим женщинам в ближайший после дня назначения пособия срок, установленный для выплаты заработной платы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине граждане, оставшиеся без работы во время войны и зарегистрированные в службе занятости, могут претендовать на получение жилищной субсидии. Но для ее назначения будет рассчитываться размер пособия по безработице, а не доход за предыдущие полгода, как это было раньше.

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