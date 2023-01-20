Безработные украинцы могут получить субсидию: что для этого нужно

В Украине граждане, оставшиеся без работы во время войны и зарегистрированные в службе занятости, могут претендовать на получение жилищной субсидии. Но для ее назначения будет рассчитываться размер пособия по безработице, а не доход за предыдущие полгода, как это было раньше.

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Соответствующие нововведения были приняты с утверждением в начале сентября 2022 года постановления ВР № 1041. Об этом рассказала порталу "GX" начальница отдела пенсионного обеспечения, предоставление страховых выплат, жилищных субсидий и льгот Главного управления Пенсионного фонда Украины в Харьковской области Ольга Мищенко.

"Если в период военного положения в Украине гражданин уволен с работы или в этот период он потерял работу, зарегистрированную в Государственной службе занятости как безработную и ему назначена помощь по безработице, к его среднемесячному совокупному доходу учитывается не сумма полученной заработной платы за шесть предыдущих месяцев, а размер назначенного пособия по безработице за полнолуние, предшествующее месяцу обращения за назначением жилищной субсидии", – пояснила Мищенко.

Как украинцам подать заявление?

Украинец должен подать заявление и декларацию по установленным формам в один из сервисных центров подразделений ПФУ, через Центры предоставления административных услуг (ЦНАП), или вебпортал электронных услуг ПФУ. На помощь от государства могут претендовать даже лица, ранее получавшие субсидию.

Кроме того, к заявлению и декларации рекомендуется добавить квитанции по оплате ЖКУ (жилищно-коммунальных услуг). "Нередко заявители на субсидию неправильно указывают реквизиты организаций, предоставляющих им услуги. Поэтому мы просим к обязательным заявлениям и декларации добавить квитанции об оплате за газ, воду и т.д. Чтобы внести в базу данных верную информацию", – подытожила Мищенко .

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, при расчете и выплате коммунальных субсидий в Украине учитываются нормы потребления. Помощь от государства выплачивается четко в их пределах, а все сверхурочное оплачивает сам получатель.

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