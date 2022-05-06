Выплату в 2200 грн от ООН получат полмиллиона переселенцев в Украине

Украинские переселенцы (внутренне перемещенные лица, ВПЛ) из самых уязвимых социальных категорий получат дополнительную помощь от ООН в размере 2200 грн. Минсоцполитики уже подсчитало, что речь идет о 500 тыс. человек.

"Выплата дополнительной денежной помощи уязвимым домохозяйствам будет производиться за три месяца в размере 2200 грн на каждого члена домохозяйства в месяц, но не более чем для трех человек. В рамках программы планируется охватить дополнительной к государственным программам поддержкой около 500 тысяч человек", – сообщила министр социальной политики Марина Лазебная.

Как объяснял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, такую же сумму – 2 200 грн – будут получать и малоимущие пенсионеры-переселенцы. Деньги на выплаты выделят:

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для вынужденных переселенцев – Всемирная продовольственная программа ООН;

отдельно для пенсионеров – Управление Верховного комиссара ООН в делах беженцев.

Важно, что на выплаты могут претендовать только те, социально незащищенные украинцы, которые зарегистрированы в качестве ВПЛ. Это официальный статус.

Оформить такие документы можно онлайн, в приложении Дія. Для этого нужно:

1. Обновить Дію, зайти в меню "Услуги" и выбрать "Получить статус ВПЛ".

2. Указать свое местоположение, подтвердить геолокацию и нажать "Продолжить" (включить геолокоцию потребуется только один раз).

3. Если есть ребенок, можно получить статус переселенца и для него – свидетельство о рождении подтянется в Дію или его можно добавить его вручную; если же детей нет, нужно нажать "Зарегистрироваться без детей".

4. Выбрать карту єПідтримка и указать, какая еще помощь необходима (потребности в медицинском обслуживании, образовании или гуманитарке), оставить контактные данные.

Как сообщал OBOZREVATEL, выплаты от ООН не отменяют денежную поддержку ВПЛ от государства. Согласно этой программе выплачивается 2000 грн взрослым и 3000 грн детям ежемесячно.

Также в Украине действует программа трудоустройства всех переселенцев. Работодателям, которые оформят сотрудников из пострадавших регионов, выплатят по 6500 грн (размер минимальной зарплаты) за каждого трудоустроенного.

Кроме того, некоторые внутренние переселенцы, которые зарегистрировались после 24 февраля 2022 года, могут получить до 4500 грн помощи в виде сертификатов на покупки в сети супермаркетов "Сильпо". Уже стартовал первый этап программы в Киеве и определены наиболее уязвимые категории, которые могут претендовать на помощь.