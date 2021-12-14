Доехать в Карпаты на Новый год станет проще: "Укрзалізниця" назначила новый поезд

"Укрзалізниця" собирается запустить очередной новый поезд. Называться он будет "Буковельский экспресс" и будет ездить по маршруту Львов – Татаров-Буковель – Ворохта. Запустить поезд планируется до конца 2021 года, поэтому билетов на него пока нет.

Согласно сообщению пресс-службы перевозчика, на маршруте будет использоваться дизель-поезд отечественного производства – от Крюковского вагоностроительного завода ДПКР-3. Получить его компания надеется уже в декабре. До конца которого осталось 18 дней (включительно с нынешним).

"Этот поезд имеет максимальную скорость 140 км/ч. В составе поезда 3 вагона – 170 мест. Поезд имеет современные элементы интерьера и экстерьера и предназначен для перевозки маломобильного населения", – говорится в сообщении.

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Накануне новогодних праздников "Укрзалізниця" ввела 9 дополнительных поездов. Ими стали:

№235/236 Киев – Ужгород (из Киева с 23 декабря по 10 января, кроме 31 декабря. Обратно с 24 декабря по 11 января, кроме 31 декабря);

№249/250 Киев – Ивано-Франковск, Черновцы (из Киева с 23 декабря по 11 января, кроме 31 декабря. Из Черновцов с 24 декабря по 12 января, кроме 31 декабря);

№259/260 Сумы, Киев – Ворохта (через день из Сум, с 24 декабря до 10 января. Из Ворохты с 25 декабря до 11 января);

№123/124 Киев – Одесса (из Киева 29, 30 декабря и 2, 3, 8, 9 января. Обратно 29, 30 декабря и 2, 3, 8, 9 января);

№211/212 Харьков – Львов (через день из Харькова, с 24 декабря до 10 января. Обратно с 25 декабря до 11 января);

№167/168 Львов – Одесса (из Львова 29, 30 декабря и 3, 9 января. Обратно 29, 30 декабря и 3, 9 января);

№238/237 Одесса – Ужгород (через день из Одессы, с 24 декабря до 9 января. Обратно с 25 декабря по 10 января);

№201/202 Ковель – Киев (из Ковеля 23, 27 декабря и 2, 9 января. Из Киева 24, 30 декабря и 5 января);

№197/198 Ковель – Киев (из Ковеля 30 декабря и 3, 9 января. Из Киева 30 декабря и 3, 9, 10 января).

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что поезд поезд №5/6 Мариуполь – Рахов поехал в свой первый рейс 13 декабря 2021 года. Его маршрут – самый длинный в Украине: он проезжает 1 806 км. Цены на билеты стартуют от 463 грн.

Поезд состоит из 10 совершенно новых вагонов. Они были построены в Украине в 2021 году и приобретены за счет госбюджета, сообщает пресс-служба "Укрзалізниці".

"В составе поезда плацкартные вагоны, купе и люкс. Новый поезд курсирует с остановками в Запорожье, Днепре, Белой Церкви, Львове, Ивано-Франковске, Яремче, Татаре, Ворохте, Ясине и Квасах. Конечная остановка находится в самом высокогорном городе Украины", – говорится в сообщении.

Кроме того, от железнодорожной станции Татаров-Буковель до горнолыжного курорта Буковель и обратно начали курсировать автобусные шаттлы. По информации "Укрзалізниці", время отправления автобусов привязано к железнодорожным рейсам.

"Расстояние в 15 км автобусы преодолевают за 20 мин. Цена фиксированная – 50 грн", – сообщили в компании.