"Укрзалізниця" назвала самые популярные рейсы на праздники: куда поедут украинцы

Компания "Укрзалізниця" назвала самые популярные направления на новогодние праздники. Традиционно наибольшим спросом пользуются рейсы в Западную Украину. Во Львов, Ужгород, Черновцы продано наибольшее количество билетов на поезда обновленного графика перевозок, который вступает в силу 12 декабря.

При этом стабильно высокий спрос наблюдается на поездки в Днепр, Ковель, Одессу и Харьков. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзалізниці".

Наибольшее количество билетов на период с 24 декабря по 1 января куплено на такие поезда:

№041П Днепр – Трускавец; №046Д Лисичанск – Ужгород; №007К Киев – Черновцы; №136Ш Одесса – Черновцы; №081К Киев – Ужгород.

Помимо этого, в госкомпании сообщают о повышенном спросе на рейсы в Ивано-Франковск и Черновцы из Киева 16 декабря. По этой причине был назначен дополнительный поезд – №249/250 Киев – Ивано-Франковск, Черновцы. Он будет курсировать из столицы 16 и 18 декабря, а возвращаться из Черновцов 17 и 19 декабря.

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На данный момент "Укрзалізниця" работает над назначением дополнительных поездов по таким направлениям:

Киев – Ивано-Франковск, Черновцы;

Киев – Ужгород;

Харьков – Львов;

Одесса – Ужгород;

Одесса – Харьков;

Запорожье, Днепр – Ивано-Франковск;

Киев – Ковель.

Также из ранее обещанных дополнительных поездовназначен "Лыжный экспресс" №745/746 Киев – Славское на 24, 26, 30 декабря и 2, 6, 8 января 2022-го. Кроме того, компания продлила маршрут поезда №779/780 Сумы – Киев в Винницу на 24, 27, 30, 31 декабря и 3, 6, 10 января.

OBOZREVATEL ранее сообщал, что с 10 декабря "Укрзалізниця" изменила комиссионный сбор при покупке, возврате или резервировании билета. Теперь он составляет не 30 грн, а 22 грн. Стоимость билетов в среднем повысится примерно на 3%.