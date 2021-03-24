Все больше украинцев хотят стать заробитчанами: исследование

В Украине растет спрос среди соискателей на работу за границей. С приходом карантина он только вырос. Так, в феврале 2021-го на сайте Jooble люди искали заграничные вакансии более 70 тысяч раз.

Об этом свидетельствуют итоги исследования сайта по поиску работы Jooble совместно со стаффинговой компанией ANCOR. 63% опрошенных работников физического труда готовы переехать в другой регион страны или за границу ради работы по контракту или вахтовым методом.

Ключевые причины, мотивирующие соискателей к такому шагу:

более высокая зарплата;

официальное трудоустройство;

обеспечение местом проживания;

надбавка к зарплате в случае работы в сложных условиях;

дополнительные бонусы в виде оплаты проезда, питания, отдыха, расходов на мобильную связь, интернет, спецодежду.

При этом 16% респондентов сообщили, что им не подходит работа по контракту или вахтовым методом. В первую очередь, они просто не готовы переезжать в другой город или страну, а также опасаются, что работодатель может оказаться недобросовестным и обмануть их касательно уровня зарплаты или обещанных компенсаций, а предлагаемые условия проживания окажутся неприемлемыми.

Руководитель отдела по работе с партнерами Jooble Елена Кирильевнина отмечает, что спрос среди украинских соискателей на работу за границей есть постоянно, и с приходом карантина он только вырос – об этом свидетельствуют данные сайта. Начиная с июня 2020 количество запросов растет с каждым месяцем, только в феврале 2021 года на сайте Jooble люди искали заграничные вакансии более 70 тысяч раз. Наибольшим спросом, как и до карантина, пользуются Польша, Германия, Чехия, Литва и Италия.

Напомним, что консул Украины в Люблине (Польша) Василий Павлюк заявил, что заробитчане при нарушении правил могут на три года лишиться права въезда на территорию соседнего государства. Также он напомнил о необходимости соблюдать законы другой страны и иметь действительную медицинскую страховку.

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