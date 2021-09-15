Врачам и медсестрам повысят минималку: новые зарплаты медиков учли в проекте бюджета-2022

Повышение зарплат врачам и другим медработникам в Украине заложили в проект госбюджета на 2022 год. Планируется, что минимальная зарплата врача в стране составит 20 тыс. грн, а среднего медицинского работника (например, медсестры ила фельдшера) – 13,5 тыс. грн. Средства на повышение зарплат выделят по программе медицинских гарантий.

Медицинская субвенция в проекте бюджета-2022 увеличена на 33,8 млрд грн, сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в Facebook. Проект госбюджета утвердило правительство на заседании 15 сентября.

Кроме повышения окладов медикам, деньги планируют потратить на такие цели:

закупка вакцин от коронавируса – 2,6 млрд грн;

приобретение оборудования для больниц и медицинских лабораторий – 3,1 млрд грн;

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проведение трансплантаций – 789,5 млн грн;

развитие биокластера, в котором будут производить вакцины и тест-системы для обнаружения инфекционных заболеваний – 300 млн грн.

Сейчас с зарплатами врачей в Украине есть серьезные проблемы. Некоторые украинские медики вынуждены работать с официальными окладами в 6-8 тыс. грн. В то же время в соседней Польше врач может зарабатывать 200-300 тыс. грн. После начала пандемии западные соседи Украины начали заметно повышать зарплаты медикам.

Как сообщал OBOZREVATEL, повышение зарплат медикам – одно из немногих предложений в проекте бюджета-2022, которые могут положительно повлиять на уровень жизни украинцев. В остальном же рассчитывать на резкий рост благосостояния не стоит. Например, по сравнению с 2021 годом минимальную зарплату повысят всего на 200 грн.

Также напомним, что украинские врачи неоднократно жаловались на низкие зарплаты. Многие медики готовы покинуть страну ради более достойной оплаты своего труда.