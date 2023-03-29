Волонтер рассказал о мошеннической схеме: предлагают помощь, но на самом деле "хотят вжарить"

В Украине мошенники предлагают волонтерам крупные гуманитарные грузы. Их якобы бесплатно доставят в указанное место, однако для этого необходимо заплатить водителю. После оплаты "на бензин" мошенники пропадают.

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О схеме обмана на своей странице в Facebook рассказал основатель "Helper Украина" Данил Щербаков. К нему обратились мошенники, похвалили его работу и предложили бесплатную помощь – 21 тонну гуманитарного груза.

Мошенники пообещали доставить груз туда, куда попросил Щербаков – в Запорожье. Однако за это нужно заплатить водителю за бензин. Когда Щербаков задал несколько уточняющих вопросов, мошенники не смогли на них ответить.

"Будьте внимательны, такие ч*ошники на наших добрых делах хотят нас вжарить", – обратился Щербаков к волонтерам. Узнать мошенников можно по нескольким признакам:

они всегда торопят потенциальную жертву: говорят о том, что уже сейчас могут выехать с грузом, что решение нужно принять срочно и времени на ожидания нет. Главное – заставить жертву принять быстрое и необдуманное решение;

они не могут предоставить документы, не готовы к личной встрече, их никто не может порекомендовать;

они всегда обещают "бесплатную помощь", но требуют заранее заплатить несколько тысяч гривен за бензин, посылки и т.д.

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