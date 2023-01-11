Во Львове мошенники собрали почти 2,5 млн грн на строительство несуществующих квартир: как работала схема

Во Львове мошенники собрали почти 2,5 млн грн за строительство несуществующих квартир. Еще в 2017 году организатор наладил "схему" по обману граждан под видом строительства жилья. Для создания иллюзии серьезной компании мужчина арендовал офисное помещение, в котором осуществлялась "бизнесовая" деятельность.

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По его плану создавали строительные кооперативы, а в интернете размещали объявления о продаже квартир с визуализацией будущих объектов. Об этом сообщает пресс-служба Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины.

"Клиенты заключали договоры на приобретение недвижимости и передавали средства организатору, который не вносил их на банковские счета и распоряжался по собственному усмотрению. Для создания иллюзии на участке, который был в собственности кооператива, без всяких разрешительных документов начинал работы по строительству. Одной из пострадавших стала военнослужащая ВСУ, которая получила ранение на Бахмутском направлении и проходит лечение", – говорится в сообщении.

Организатор, являясь председателем кооператива, во избежание наложения ареста на имущество и не желая возмещать потерпевшим средства, прибег к продаже земли третьему лицу. Однако в 2021 году на земельный участок был наложен арест.

Летом 2022 года оперативники и следователи провели ряд санкционированных обысков, в ходе которых обнаружили печати, договоры передачи средств пострадавшими, квитанции, платежные поручения, банковские документы, цифровые носители информации, "черновые" записи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в течение 2022 года значительно выросло количество мошенничеств. Их увеличилось почти на 40%.

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