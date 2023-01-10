В Украине в 2022-м количество мошенничеств взлетело почти на 40%

В Украине в течение 2022 года значительно выросло количество мошенничеств. Их увеличилось почти на 40%.

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Об этом заявила представитель Национальной полиции Украины Марьяна Рева во время брифинга в Медиацентре Украина-Укринформ. Об этом сообщает "Укринформ".

"У нас действительно статистика еще считается за предыдущий год. Но об определенных тенденциях мы уже можем сказать. У нас возросло (количество – Ред.) преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, а также очень увеличилось у нас мошенничеств – практически на 40 %", – сказала спикер.

Рева отметила, что эта категория злоумышленников очень тонко чувствует настроения общества, что эти лица очень гибко в нынешних условиях реализуют все свои схемы, – начиная от мошенничества по аренде жилья и мошенничествам, связанным с розыском пропавших лиц.

"В первую очередь нужно, чтобы люди сами обеспечили свою безопасность. Если есть информация о том, что ваши родные исчезли, если вы не можете с ними связаться – не нужно об этом массово писать в соцсетях, публикуя все свои персональные данные. Ибо потом мошенники, пользуясь вашей информацией, о фамилии, имени, отчестве, годе рождения разыскиваемого человека, просто вам звонят, и люди могут попасть в непростую ситуацию", – сказала Рева.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, мошенники в Украине использовали фишинговые сайты для получения данных банковских карт граждан и последующего присвоения денег. Потерпевшим нанесено более миллиона гривен ущерба.

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