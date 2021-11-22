Во Франции бочку вина продали за огромные деньги: сколько заплатили

Роман Костюченко
Личные финансы
1 минута
1,5 т.
Во Франции бочку вина продали за 800 тыс. евро

Во Франции бочку вина продали за рекордную сумму. За 228 литров Corton Renardes Grand Cru урожая 2021 года заплатили 800 тыс. евро. Таким образом цена "стандартной" бутылки в 0,75 л этого вина состаляет около 4,7 тыс. евро (более 141 тыс. грн).

Торги длились 15 минут, сообщает в Twitter аукционный дом Sotheby's, выступивший в качестве их организатора. Вырученные с продажи лота деньги будут направлены в 2 фонда:

  • "Национальную федерация солидарности женщин", которая борется с насилием в отношении женщин;

  • "Институт Кюри", занимающегося медицинскими исследованиями борьбы с раком груди.

"Новый рекорд аукциона для "президентской бочки". Ее продали за 800 тыс. евро после 15-минутной битвы на торгах", – сообщили о покупке в Sotheby's.

Видео дня

По информации AFP, проданная бочка изготовлена из древесины бургундского дуба. Ее объем – 228 литров, что соответствует совокупному объему 288 бутылок вина.

Огромный белый трюфель продали на аукционе за 103 тыс. евро

В Италии на аукционе продали редкий белый трюфель за 103 тыс. евро. Его вес составил 830 грамм. Приобрел трюфель известный итальянский шеф-повар, имеющий роскошный ресторан в Гонконге.

Аукцион был проведен в живописном замке ХIII века на севере Италии. В нем – по видеосвязи – принимали участие покупатели со всего мира.

Победил на аукционе итальянский шеф-повар Умберто Бомбана. В профессиональных кругах он известен как "Король белых трюфелей", а также "Всемирный посол белого трюфеля".

За каждые 100 грамм трюфеля Бомбана заплатил почти 12,5 тыс. евро. Общая же сумма покупки составила 103 тыс. евро.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в США на аукционе за 400 тыс. долларов продали компьютер Apple-1. Его собрали основатели компании Стив Возняк и Стив Джобс в 1976 году в гараже.

Этот компьютер все еще работает. Он изготовлен в деревянном корпусе из уже редкого дерева коа.

Франциявиноаукцион