Во Франции бочку вина продали за огромные деньги: сколько заплатили

Во Франции бочку вина продали за рекордную сумму. За 228 литров Corton Renardes Grand Cru урожая 2021 года заплатили 800 тыс. евро. Таким образом цена "стандартной" бутылки в 0,75 л этого вина состаляет около 4,7 тыс. евро (более 141 тыс. грн).

Торги длились 15 минут, сообщает в Twitter аукционный дом Sotheby's, выступивший в качестве их организатора. Вырученные с продажи лота деньги будут направлены в 2 фонда:

"Национальную федерация солидарности женщин", которая борется с насилием в отношении женщин;

"Институт Кюри", занимающегося медицинскими исследованиями борьбы с раком груди.

"Новый рекорд аукциона для "президентской бочки". Ее продали за 800 тыс. евро после 15-минутной битвы на торгах", – сообщили о покупке в Sotheby's.

Видео дня

По информации AFP, проданная бочка изготовлена из древесины бургундского дуба. Ее объем – 228 литров, что соответствует совокупному объему 288 бутылок вина.

В Италии на аукционе продали редкий белый трюфель за 103 тыс. евро. Его вес составил 830 грамм. Приобрел трюфель известный итальянский шеф-повар, имеющий роскошный ресторан в Гонконге.

Аукцион был проведен в живописном замке ХIII века на севере Италии. В нем – по видеосвязи – принимали участие покупатели со всего мира.

Победил на аукционе итальянский шеф-повар Умберто Бомбана. В профессиональных кругах он известен как "Король белых трюфелей", а также "Всемирный посол белого трюфеля".

За каждые 100 грамм трюфеля Бомбана заплатил почти 12,5 тыс. евро. Общая же сумма покупки составила 103 тыс. евро.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в США на аукционе за 400 тыс. долларов продали компьютер Apple-1. Его собрали основатели компании Стив Возняк и Стив Джобс в 1976 году в гараже.

Этот компьютер все еще работает. Он изготовлен в деревянном корпусе из уже редкого дерева коа.