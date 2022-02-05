Украинцев массово обманывают в Польше: обещают хорошие условия, но работать приходится очень тяжело

После серии карантинов в странах Европы украинцы снова получили возможность ездить на заработки. Вместе с этим активизировались и мошенники, которые через разные фирмы и посредников обманывают граждан, обещая им прекрасные условия работы и высокие зарплаты. Но в итоге людей обирают и оставляют ни с чем среди улицы в чужом государстве.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Житель Харьковской области Богдан вместе со своим другом недавно вернулись из Польши. Они потеряли в этой стране шесть дней – потратили деньги на переезд, но в итоге ничего так и не заработали.

"Мы устраивались на работу через польское агентство, которое находится в Варшаве. Мне предложили работу маляра порошковой покраски. Прекрасные условия, оклад 27 злотых (190 грн) в час, бесплатное жилье. Я уволился со своей работы в Украине, получил разрешение на работу и поехал туда", – рассказывает он.

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Но по приезде "комфортное жилье" оказалось домиком рядом с цехом, в котором им предстояло работать. Богдана с другом заселили в холодное неотапливаемое помещение, никаких одеял и подушек не выдали, спать пришлось на голых кроватях.

"Утром мы вышли на работу. И хозяин поляк говорит, что это агентство снова ему прислало не тех, кого нужно. Оказывается, нужен маляр не порошковой покраски, а жидкой. Это совсем другая квалификация. Я говорю, что агентство мне объяснило именно так, я приехал к вам за две тысячи километров. Поляк отвечает: "Это ваши проблемы, разбирайтесь с агентством, вы мне не нужны". В агентстве заявили, что это мы во всем виноваты. Мол, наверное, дебоширили там, поэтому не взяли. Но это неправда!" – возмущается Богдан.

Украинцы потратили целый день на поиск новой работы, но так ничего и не нашли, поэтому в итоге вернулись домой ни с чем. По словам Богдана, у него это была уже вторая неудачная попытка устроиться на работу в Польше. Он решил, что больше туда не поедет и будет работать в Украине.

"Очень многие украинцы жалуются, что их обманывают с работой. На месте оказывается, что не такое жилье, зарплата меньше. А люди едут туда на последние деньги и вынуждены соглашаться на плохие условия, чтобы хоть на дорогу домой заработать. Единственный выход – самому учить польский язык и устраиваться на работу напрямую к польскому работодателю, агентствам я уже не верю", – говорит парень.

В подобную ситуацию попали также переселенки с Донбасса Оксана и Евгения. Девушки работали на заводе в Обухове под Киевом. Получали около 22-25 тыс. грн. Но потом купили дом в Житомирской области и переехали. Вскоре они решили ездить в Польшу.

"Посредницу Яну мы нашли в интернете еще в середине июля. Она предложила нам три хорошие вакансии, мы выбрали упаковку экологической посуды. Сначала она попросила заплатить 400 грн за курьерские услуги по доставке документов. Потом по 1 200 грн за визы. А после этого Яна пропала месяца на два. Мы ей звоним, она нам обещает, что вот-вот поедем. Потом говорит, что вакансий на посуду нет, давайте я вас отправлю на склады брендовой одежды. Мы отказались, потому что знаем, что это тяжелая работа", – рассказывает Оксана.

Через некоторое время посредница снова объявилась и заявила, что работы с посудой точно не будет и вместо этого предложила ехать работать на шоколадную фабрику. Рассказала о чудесных условиях и хорошем заработке. Девушки поехали, хотя на дворе уже был октябрь. При этом им пришлось доплатить еще по 300 грн.

В Польше их никто не встретил. Всей группе заробитчан пришлось ночью идти несколько километров до места обсервации, где предстояло провести еще 10 суток. "Там даже мест не было, спали кто на кухонном столе, кто на полу. Только утром нас как-то расселили", – вспоминает Оксана.

Украинцы, которые жили в этом хостеле, рассказывали, что на самом деле на фабрике было очень тяжело работать, а платили мало. Многие из них в итоге решили вернуться домой. Первой не выдержала Евгения, родным как-то удалось переслать ей деньги и девушка уехала обратно в Украину.

А вот Оксана все-таки вышла на шоколадную фабрику. Но в первый же день у нее поднялась температура, поскольку работать пришлось в холодном помещении. За час платили 14 злотых (почти 100 грн), а смены длились по 8 часов. То есть, заработать тут можно было около 12-13 тысяч гривен. Девушка выдержала в таком режиме одну неделю, после чего нашла себе другую работу. Правда, с фабрики ей удалось уволиться только после того, как она пригрозила, что обратится в инспекцию по труду.

Следующим местом работы Оксаны стал автомобильный завод. Ей выдали форму и сказали, что на следующий день отвезут на рабочее место. Но в итоге никто за сотрудниками не приехал, а их куратор попросил подождать, поскольку возникли проблемы – не знали, на какой процесс поставить украинцев. А время шло, денег никто не платил. Поэтому Оксана пошла дальше. В этот раз на завод, где нужно было красить металлические детали.

"Тут по крайней мере за месяц заплатили 5 200 злотых (около 36 тыс. грн) и условия были нормальными. Но нас сразу предупредили, что потом переведут в прачечную. Так и произошло. Работать приходилось по 14-17 часов. Это очень тяжело, я ночью спать не могла, так болели ноги. Да еще и на смену приходится идти от хостела 4 км пешком. Сейчас все-таки сжалились и работаем по 10-12 часов", – рассказывает украинка.

"Несмотря на обещания платить сверхурочные за работу более 8 часов, никто тут на это не обращает внимания. Это все обман посредников. Я работала даже 31 декабря и 1 января без всяких доплат. Бесплатное жилье было только первый месяц, теперь надо платить по 500 злотых", – говорит Оксана.

Она рассказывает, что девушек, которые приехали работать на брендовой одежде, обманули. После окончания обсервации их просто выгнали из хостела. А куратор кормил обещаниями, что вот-вот работа появится. В итоге через две недели украинки уехали домой без денег.

"Тут была женщина лет 50-ти, она просто рыдала. То там возьмут и сократят, то там не заплатят. Денег ей хватает только на жилье и питание, даже на билет на обратный путь нет. К тому же тут обманывают с последней зарплатой. Мужчина с Житомирской области отработал и хочет уехать, просит расчет. А ему говорят, что зарплата будет только 15 февраля. Т.е. либо сиди и жди, либо работай, но за последние 15 дней тебе тоже сразу не заплатят, только в следующем месяце", – возмущается Оксана.

И теперь она сомневается, поедет ли опять на работу в Польшу.

Получается, что посредники просто набирают украинцев как дешевую рабочую силу. Заманивают хорошими вакансиями: работа на шоколадной фабрике, на упаковке посуды, кофе. Однако как только человек заплатит деньги, он сразу оказывается заложником. Хорошие вакансии с заработком и бесплатным жильем куда-то исчезают. Вместо них предлагают более тяжелую работу на фабрике по упаковке или разделке рыбы, на мясоперерабатывающем заводе, в прачечной и так далее.

Людей могут доставить в Польшу, но будут держать где-то в хостеле, без работы. Взятые из дома деньги заканчиваются и люди оказываются в безвыходном положении. Часть из них возвращается домой, а часть соглашается на любые условия, чтобы не голодать и заработать на обратный путь.