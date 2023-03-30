Владельцы установили новые цены: сколько стоит аренда квартир в Киеве

Снимать квартиру в Киеве стало дешевле. За последний месяц цена снизилась на 525 грн – со средних 12 025 грн до 11 500 грн. За 6 месяцев же расценки упали еще больше – более, чем на 1 000 грн.

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Об этом сообщает M2bomber. Отмечается: чаще всего 1-комнатные квартиры сдают по 8 000 грн – таких объявлений насчитывается 11,1%. Также часто такие квартиры сдают по:

10 000 грн – 8,7%;

6 000 грн – 6,5%.

Снять 2-комнатную квартиру в Киеве легче всего за 7 800 грн – 10,7% объявлений. А кроме того, по:

10 200 грн – 8,9%;

9 000 грн – 6,8%.

3-комнатные квартиры чаще всего сдают по 15 200 грн – 10,7% объявлений, по данным аналитиков, именно с такой ценой. Также часто встречаются цены в:

10 400 грн – 8,1%;

11 200 грн – 6,8%.

Дешевле всего снимать жилье в Деснянском районе столицы – в среднем 8 000 грн. За ним следуют:

Святошинский – 9 250 грн;

Днепровский – 10 000 грн;

Соломенский – 10 500 грн;

Подольский, Оболонский – 11 000 грн.

Самые высокие цены в Печерском районе – в среднем 18 465 грн. Далее следуют:

Голосеевский – по 14 250 грн;

Шевченковский – 12 926 грн;

Дарницкий – 12 000 грн.

Прогноз на весну

По словам президента Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрия Питы, жителям Киева следует готовиться к росту стоимости аренды жилья. Ожидается, что цены вырастут на 10%.

"Больше спроса стало по сравнению с зимним периодом. Следовательно, не исключается, что цены, начиная с апреля, могут подняться", – пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в целом, результате продолжительных массированных атак России по критической инфраструктуре Украины у арендаторов изменились приоритеты при выборе квартир. В частности, украинцы ищут квартиры на нижних этажах – ведь лифт может не работать из-за отсутствия энергоснабжения.

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