Владельцы старых банковских карт рискуют "попасть" на деньги: что нужно делать
Избавляться от старой банковской карты надо в любом случае, но существуют определенные способы для разных видов. Здесь все зависит от того, дебетовая она или кредитная. В первом случае (она может быть зарплатной или доходной) будет достаточно сломать ее или разрезать ножницами. Выбрасывать не рекомендуется, все-таки там личная информация клиента, а этим могут воспользоваться мошенники.
О том, как избавляться от старых кредитных карт, как переводить деньги с карты на карту без комиссии и почему вскоре "перекидывать" средства станет легче – читайте в материале OBOZREVATEL.
С дебетовыми картами все легко, иное дело – кредитки. В этом случае просто уничтожить карту будет мало. Нужно идти в банк и просить заблокировать карту и счет. Это относится и к тем, у кого на карте "пусто".
В Украине уже были зафиксированы случаи, когда срок действия карты закончился, а банк и дальше обслуживал счет. В основном это связано с смс-банкингом или же может касаться ситуации, когда есть неоплаченные штрафы.
Важно! Если срок действия карты истек, это еще не значит, что счет закрыли автоматически.Как не платить за переводы с карты на карту?
Немного кто знает, но осуществлять переводы с карты на карту можно без комиссии. К примеру, в приложении ПриватБанка ("Приват24") для этого нужно:
выбрать меню "переводы";
в верхнем меню нужно прокрутить влево – вместо готовой карты появится поле для ввода реквизитов;
вписать данные карты другого банка.
Слева на фото показывает меню по умолчанию. Справа – как должно выглядеть, если покрутить меню.
Это касается почти всех других банков – главное делать перевод из приложения того банка, на карту которого нужно отправить деньги.Как не платить за переводы на карту с терминала?
Переводить деньги на счет, конечно же, лучше именно с терминала банка или финучреждения, куда переводите средства. Если на ПриватБанк – с банкомата "Привата", на Ощадбанк – с "Ощада".
Дело в том, что комиссии на перевод средств устанавливаются разные. То есть за перевод денег на карту другого банка могут запросить внушительную сумму. Особенно опасно это делать, если переводите какую-то крупную сумму.Что делать, если банк обязывает взять кредитку?
Если в банке при оформлении зарплатной карты вам предлагают оформить дополнительные услуги, например, кредитку, то это не считается нарушением. Однако если сотрудники финучреждения говорят, что вам не могут выдать карту без кредитки – это навязывание услуги.
Украинское законодательство запрещает это. Клиенты могут смело жаловаться в НБУ (Национальный банк Украины) или отказываться от предложенной услуги.
Кстати, скоро осуществлять переводы станет проще. В Украине планируют запустить систему мгновенных платежей, оператором и расчетным центром которой станет НБУ. Переводы в ней можно будет осуществлять по номеру телефона или даже по псевдониму.
Такая система обрабатывает денежные операции в режиме реального времени, причем круглосуточно. То есть получатель (даже юрлицо) сможет сразу же после перевода распоряжаться средствами.
В Нацбанке перечислили главные особенности будущей системы:
будет работать 24 часа в сутки и без выходных;
средства будут перемещаться непосредственно между счетами пользователей;
платеж нельзя будет отозвать;
получатель будет мгновенно уведомлен о начислении средств и сможет сразу их использовать.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
клиенты ПриватБанка жалуются на том, что после внесения в терминал средств для пополнения карты автомат выдает ошибку. Чтобы вернуть средства, необходимо обращаться в службу поддержки финучреждения;
в Украине банки все чаще блокируют переводы и счета граждан. Чаше всего это делают при обнаружении сомнительных операций. К примеру, если обычно украинец ежемесячно тратит 10 тыс. грн, а теперь хочет провести платеж на 50 тыс. грн.