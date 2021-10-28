Владельцы старых банковских карт рискуют "попасть" на деньги: что нужно делать

Избавляться от старой банковской карты надо в любом случае, но существуют определенные способы для разных видов. Здесь все зависит от того, дебетовая она или кредитная. В первом случае (она может быть зарплатной или доходной) будет достаточно сломать ее или разрезать ножницами. Выбрасывать не рекомендуется, все-таки там личная информация клиента, а этим могут воспользоваться мошенники.

О том, как избавляться от старых кредитных карт, как переводить деньги с карты на карту без комиссии и почему вскоре "перекидывать" средства станет легче – читайте в материале OBOZREVATEL.

С дебетовыми картами все легко, иное дело – кредитки. В этом случае просто уничтожить карту будет мало. Нужно идти в банк и просить заблокировать карту и счет. Это относится и к тем, у кого на карте "пусто".

В Украине уже были зафиксированы случаи, когда срок действия карты закончился, а банк и дальше обслуживал счет. В основном это связано с смс-банкингом или же может касаться ситуации, когда есть неоплаченные штрафы.

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Важно! Если срок действия карты истек, это еще не значит, что счет закрыли автоматически.

Немного кто знает, но осуществлять переводы с карты на карту можно без комиссии. К примеру, в приложении ПриватБанка ("Приват24") для этого нужно:

выбрать меню "переводы";

в верхнем меню нужно прокрутить влево – вместо готовой карты появится поле для ввода реквизитов;

вписать данные карты другого банка.

Слева на фото показывает меню по умолчанию. Справа – как должно выглядеть, если покрутить меню.

Это касается почти всех других банков – главное делать перевод из приложения того банка, на карту которого нужно отправить деньги.

Переводить деньги на счет, конечно же, лучше именно с терминала банка или финучреждения, куда переводите средства. Если на ПриватБанк – с банкомата "Привата", на Ощадбанк – с "Ощада".

Дело в том, что комиссии на перевод средств устанавливаются разные. То есть за перевод денег на карту другого банка могут запросить внушительную сумму. Особенно опасно это делать, если переводите какую-то крупную сумму.

Если в банке при оформлении зарплатной карты вам предлагают оформить дополнительные услуги, например, кредитку, то это не считается нарушением. Однако если сотрудники финучреждения говорят, что вам не могут выдать карту без кредитки – это навязывание услуги.

Украинское законодательство запрещает это. Клиенты могут смело жаловаться в НБУ (Национальный банк Украины) или отказываться от предложенной услуги.

Кстати, скоро осуществлять переводы станет проще. В Украине планируют запустить систему мгновенных платежей, оператором и расчетным центром которой станет НБУ. Переводы в ней можно будет осуществлять по номеру телефона или даже по псевдониму.

Такая система обрабатывает денежные операции в режиме реального времени, причем круглосуточно. То есть получатель (даже юрлицо) сможет сразу же после перевода распоряжаться средствами.

В Нацбанке перечислили главные особенности будущей системы:

будет работать 24 часа в сутки и без выходных;

средства будут перемещаться непосредственно между счетами пользователей;

платеж нельзя будет отозвать;

получатель будет мгновенно уведомлен о начислении средств и сможет сразу их использовать.

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