Вице-премьер признал, что его компания обходила налог на доходы и оформляла сотрудников ФОПами

Вице-премьер – глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров признал, что компания SMM Studio, основателем которой он является, оформляла большинство своих сотрудников ФОПами. Это позволяло не платить налог на доходы физических лиц (ПДФО).

Свой комментарий чиновник оставил под постом в Facebook директора по коммуникациям проекта "Ціна держави" Николая Малухи, однако затем он удалил его.

Министру задали вопрос о том, сколько сотрудников в его компании до прихода во власть были оформлены с НДФЛ и ЕСВ, а сколько были ФОПами.

"Конечно, основная часть ФЛП. Потому что, если платить НДФЛ, то мажоритарности нет. Поэтому хотим создать лучшую налоговую систему, по ставке как ФОП, чтобы можно было работать нормально. В чем противоречие?" – написал Федоров.

Позднее его комментарий был удален, на что обратили внимание пользователи: "А комментарий министра исчез".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховной Раде в конце апреля был зарегистрирован ряд законопроектов, которые должны изменить распределение налога на доходы физлиц между регионами – между местом работы и проживания украинцев.