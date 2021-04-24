В Раде предложили перераспределить налог с зарплат: зачем и что хотят изменить

В Верховной Раде зарегистрирован целый ряд законопроектов (5244, а также альтернативные 5244-1, 5244-2, 5244-3), цель которых – изменить механизм распределения налога на доходы физлиц (НДФЛ) между регионами. Депутаты предлагают различные варианты распределения налога между местом проживания и работы украинцев.

Об этом говорится в публикации Центра анализа общественных финансов и публичного управления Киевской Школы Экономики в telegram. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – главный источник в структуре доходов бюджетов местных общин. Законопроект №5244 зарегистрировало несколько десятков нардепов из разных фракций во главе с Олегом Кулиничем ("Довіра").

Текущая система распределения НДФЛ между регионами имеет существенный недостаток: фактически она осуществляется по месту регистрации налогоплательщика, а не по месту фактической работы этой компании, с которой он платит НДФЛ.

Депутаты предлагают изменить подход к распределению. Как? Депутаты расходятся в подходе к распределению НДФЛ между местными бюджетами. В каждом из законопроектов предлагается свой вариант:

платить налог в бюджет поровну (по 50%) по месту жительства и по месту работы работника

дать возможность работнику выбирать в какой из двух бюджетов платить налог – по месту работы или жительства работника

дать возможность работодателю выбирать один из способов уплаты НДФЛ за работника – или полностью в бюджет по местонахождению юридического лица или равными частями в бюджеты по месту жительства и по месту работы работника

платить полностью в бюджет местонахождению юридического лица и его обособленного подразделения, где фактически работают физические лица – плательщики налога

Изменение подхода к распределению НДФЛ кардинально изменит объемы базовой (из бюджета местным общинам) и реверсной (из местных в государственный бюджет) дотаций во многих местных общинах. И если принимать такое решение без предварительных детальных расчетов потенциальных последствий, в будущем это может привести к новым проблемам бюджетной системы Украины, говорится в анализе.

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