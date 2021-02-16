Витренко решил уволить Коболева из "Нафтогаза" – СМИ

И.о. министра энергетики Юрий Витренко якобы обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с предложением уволить главу "Нафтогаза" Андрея Коболева.

Об этом "Украинская правда" сообщает со ссылкой на собственные источники, которые передали журналистам проект соответствующего постановления. "И.о. министра наводит ряд причин, которые, по его мнению, являются основаниями для увольнения Коболева и Наблюдательного совета. В частности, вроде бы "Нафтогаз" не выполнил показатель добычи газа в 2020 году, который был утвержден Концепцией развития газодобывающей отрасли Украины", – говорится в публикации.

И.о. министра также пишет, что компания планирует сокращать показатели добычи газа следующие 5 лет. Кроме того, речь идет о нарушениях, которые Госаудитслужба обнаружила в деятельности "Нафтогаза" в 2018-2019 годах. Последние привели к потерям финансовых и материальных ресурсов на сумму 75,5 млрд грн.

"Минэнерго предлагает безотлагательно рассмотреть вопрос смены руководства АО "НАК "Нафтогаз Украины", прекращение контрактов с членами Наблюдательного совета и проведение конкурсов на замещение соответствующих должностей ", – говорится в письме.

Отметим, что конфликт между главой "Нафтогаза" и Витренко начался еще полтора года назад и закончился увольнением действующего и.о. министра из компании. После НАК долгое время не выплачивал премию Витренко, из-за чего тот даже подал в суд на бывшего работодателя.

Напомним, как писал OBOZREVATEL, 17 декабря 2020 года Рада провалила назначение Юрия Витренко вице-премьер-министром – министром энергетики.

Позднее премьер-министр Денис Шмыгаль назначил Витренко первым заместителем министра. В отсутствие полноправного главы ведомства он автоматически стал и.о. министра.

28 января Шмыгаль снова предложил Раде назначить Витренко министром, однако парламентарии отказались поддерживать его кандидатуру.