Ветеранам в Украине заплатят по 16 тыс. грн: деньги получат не все

Ветераны войны с инвалидностью 1-й и 2-й группы, полченной в результате боевых действий, смогут получить по 16 тыс. грн. Выплаты будут разбиты на три месяца, в течение которых будет выплачиваться по 4 тыс. грн.

Видео дня

Об этом сообщила пресс-служба правительства Украины. Выплаты осуществляются в рамках совместного проекта Красного Креста Украины (ККУ) и Министерства по делам ветеранов.

Подавать заявки можно с сегодняшнего дня, 16 февраля. Алгоритм действий таков:

Перейти по ссылке , пролистать страницу вниз и выбрать пункт "Оказание поддержки людям с инвалидностью в результате войны".

Пройти электронную идентификацию с помощью электронной подписи (КЭП). В случае отсутствия – читайте ниже о том, как ее получить.

Проверить персональные данные (ФИО, ИНН).

Указать данные карты для выплат (номер счета в формате IBAN), а также номер телефона и адрес электронной почты.

Отправить заявление.

Видеоинструкция по заполнению анкеты:

Заявка пройдет проверку Минветеранов. Если потенциальный получатель отвечает всем критериям приграммы, ему автоматически будут назначены выплаты на указанный в анкете номер счета. Если выплата была назначена, но не была получена, нужно позвонить по телефону +38 063 688 95 96.

Как получить электронную подпись

Если у ветерана уже есть электронная цифровая подпись (ЭЦП), получать отдельно квалифицированную электронную подпись (КЭП) не нужно. При заполнении заявления сработает и ЭЦП. Однако на данный момент ЭЦП больше не выдают. Потому если у потенциального получателя вообще нет цифровой подписи, нужно оформить КЭП. Сделать это можно несколькими способами:

в налоговой службе;

в казначействе;

в государственном ПриватБанке;

у мобильных операторов с помощью Mobile ID.

Проще всего получить КЭП онлайн клиентам "Привата". В таком случае не придется никуда идти, все можно сделать в "Приват24". Для этого потребуется:

в меню "Все услуги" – "Бизнес" выбрать пункт "Загрузить сертификат";

заполнить заявление, проверить данные и подтвердить их правильность;

выбрать место на компьютере, где будет сохранен файл с КЭП и создать пароль для файла;

ввести по запросу систему код из SMS или мобильного приложения "Приват24".

На экране появится серийный номер сертификата, а на электронную почту придет сообщение о подтверждении выпуска КЭП. Такой ключ будет работать в течение года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр обороны Алексей Резников объяснил, почему некоторым украинским военнослужащим больше не будут выплачивать прибавку 30 тысяч грн. По его словам, несправедливо платить одинаковую зарплату бойцам, находящимся в тылу, и тем, кто служит близко к передовой.

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