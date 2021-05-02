Вернут часть налогов, но лишат соцпомощи: украинцам готовят очередную масштабную реформу

В Верховной Раде задумали еще одну серьезную реформу в налоговой сфере. Украинцам обещают возвращать часть денег от уплаченных с доходов налогов, а вместо этого — сократят социальную помощь и уменьшат количество получателей субсидий.

Сейчас в парламенте разрабатывается законопроект, который изменит систему налогообложения таким образом, чтобы облагать налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) не персонально каждого работающего украинца, а сразу целую семью. Об этом в интервью РБК-Украина рассказала председатель комитета Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова (фракция "Слуга народа").

По словам нардепа, идея реформы состоит в том, чтоб система налогообложения домохозяйств была на уровне с упрощенной, но не нуждалась в регистрации. При этом государство по итогам года будет возвращать часть налогов тем домохозяйствам, доходы которых (из расчета на каждого члена семьи) не дотягивают до прожиточного минимума. В частности, планируют возвращать НДФЛ с депозитов, заработной платы, социальной помощи, дивидендов и т.п.

"Задача как раз в том, чтобы создать систему налогообложения домохозяйств и вернуть им НДФЛ, который платит кормилец. Тем самым кормилец сможет обеспечить себестоимость проживания людей в домохозяйстве", — пояснила Третьякова. По ее словам, такая система действует во многих странах, и весьма успешно.

Механизм возврата части уплаченного налога позволит украинцам иметь больше денег на руках, считает нардеп. В свою очередь, это даст возможность сократить количество субсидий и разного рода социальной помощи, которые выплачиваются, в том числе, из поступаемых в бюджет налогов. Другими словами, не надо будет гонять деньги по кругу, выплачивая человеку соцпомощь или предоставляя субсидию за счет уплаченных таким человеком налогов.

"Мы держим 40% домохозяйств на игле коммунальных субсидий, вместо того чтобы вернуть переплаченный НДФЛ на себестоимость содержания каждого члена домохозяйства, не забирая этот налог через чиновничью систему и управления социальной защиты населения", — отметила Третьякова. Она уверена, что таким образом социальные службы смогут сосредоточиться на помощи тем, кто в этом реально нуждается — многодетным семьям, людям с инвалидностью и другим уязвимым слоям населения.

По словам главы "социального" комитета, предложенный механизм будет стимулировать украинцев не прятать доходы, поскольку они будут знать, что им будет возвращена часть уплаченного НДФЛ. И эта реформа не будет слишком дорого стоить государственному бюджету.

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