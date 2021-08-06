На украинцев вешают кредиты под 12 285% годовых, которых они не брали: почему так происходит и что делать

В Украине микрофинансовые организации (МФО) раздают кредиты всем желающим, даже без личного присутствия клиента и его подписи. Мошенники удачно этим пользуются – покупают в сети чужие документы и берут на них до 5 тысяч гривень "в долг". А у граждан потом появляются огромные проблемы.

Например, такие кредиты на чужие документы выдали компании "Инстафинанс" и "Милоан", рекламировать которые соглашаются даже звездные артисты. Потом долги выбивают из тех, кто даже никогда не брал этих денег. Но чтобы доказать свою правоту, придется дождаться расследования правоохранителей.

OBOZREVATEL пообщался с одной из жертв МФО и разобрался, как и у кого могут требовать вернуть чужие долги и почему правила нужно менять.

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В Украине купить серию, номер паспорта и идентификационный код практически любого гражданина можно всего лишь за 15 грн. Работает целая система: документы продают в Telegram-каналах, на специальных площадках в Darknet. Их сливают сотрудники банков и государственных органов. Все эти данные годами накапливаются в разных базах и переходят из одних рук в другие.

С чужими документами получить деньги можно за считанные минуты. И потраченные 15 грн могут превратиться в 15 тыс. грн и принести огромные проблемы для реального владельца документов.

Тому подтверждение – компания "Инстафинанс" (Dinero и "Укрпозика"), которую рекламируют певец Виктор Павлик и артист Андрей Данилко в образе Верки Сердючки. На рекламу МФО тратят огромные бюджеты, но зарабатывают на огромных процентах. По закону такие компании обязаны указывать на своих сайтах реальную годовую ставку, и несколько минут поиска позволили найти такую информацию и у "Динеро": с кредитом до 23 тыс. грн на месяц годовая ставка составляет 12 285% (!). Даже незначительная задержка толкнет практически любого клиента в долговую яму.

Но и это не главное. Украинцы, которые верят любимым артистам и "клюют" на обещания мизерных процентов, сами принимают решение брать такие кредиты. Но дело в том, что компания "Инстафинанс" требует вернуть деньги даже с тех, кто их не брал.

Киевлянин Евгений еще в июле начал получать десятки звонков с разных номеров, письма с требованием вернуть два кредита (в компании "Инстафинанс" и "Милоан"). Угрожали написать на него заявление в полицию якобы из-за мошенничества.

Вместо этого в полицию обратился сам Евгений – подал заявление по статье о вымогательстве. Позже оказалось, что кредиты на него компании оформили официально, занесли данные в Бюро кредитных историй и спокойно насчитывали себе проценты.

Как это произошло, предстоит выяснить полиции. Вполне вероятно, что из-за желания заработать на всех микрофинансовые организации могли оформить кредиты на чужие документы. И получить их можно за считанные минуты, деньги дают даже без личного присутствия. Достаточно всего лишь заполучить чужой паспорт, а в некоторых случаях – просто сфотографироваться на его фоне.

"Инстафинанс" – компания, которой официально владеет житель Латвии, зарегистрирована в нежилом доме на улице Сурикова. На окнах объявления: "сдам офис в аренду". А учитывая, что ей принадлежат сразу несколько микрофинансовых организаций, то сложно узнать, кто именно требует деньги.

Операторы колл-центров звонят десятки раз на день с требованием вернуть задолженность, шлют письма с угрозами привлечения к ответственности якобы за мошенничество.

До тех пор, пока Национальный банк и Верховная Рада не ужесточили процедуру проверки клиентов, не требует личного присутствия и подписи – жертвой может стать любой украинец. OBOZREVATEL обратился на горячую линию НБУ и вот, что там посоветовали делать в подобных ситуациях:

написать заявление в полицию;

вместе с выпиской из ЕРДР обратиться в микрофинансовые организации и уведомить их, что кредиты вы не брали;

при желании также можно обратиться в суд с требованием закрыть кредит (если компания сама на это не согласится). Но доказать тот факт, что кредит вы не брали, можно будет только после расследования правоохранителей;

поменять паспорт. До тех пор, пока ваши документы остаются у мошенников, на них могут оформить другие кредиты;

регулярно проверять свою кредитную историю (это можно сделать с помощью сервисов своего банка).

"Компания может провести внутреннее расследование и закрыть кредит по признакам мошеннических действий. В обратном случае это можно делать через суд", – пояснили в Нацбанке.

Фейковые кредиты, которые оформлены на поддельные документы, портят кредитную историю. Теперь Евгений ни в одном украинском банке не сможет получить кредит или рассрочку, потому что его кредитная история испорчена.

В Бюро кредитных историй по запросу о списании мошеннических кредитов ответили: обратились к микрофинансовой организации и там говорят, что это настоящий кредит. И этого достаточно, чтобы задолженность оставалась на жертве: и все это время "Инстафинанс" и "Милоан" продолжают начислять проценты, доводить до нервных срывов своих жертв и требовать деньги, которые они никогда не брали.

По всей вероятности, о проблемах с подтверждением личности знают и в самих компаниях. На сайтах даже есть специальный бланк, где можно указать о том, что на твое имя оформили кредит. Это куда выгоднее, чем отказаться от сомнительной верификации и обязать всех клиентов подтверждать свою личность не только наличием документов и сомнительной фотографии на их фоне.

И пока правила не изменили, любой украинцев может обнаружить, что в "Укрзпозиці" или подобной компании уже оформлен на него кредит. И с каждым днем размер долга стремительно растет.