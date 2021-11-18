Украинцам раздадут по 1000 грн за вакцинацию: в Раде дали выплатам зеленый свет

В Верховной Раде поддержали законопроект, запускающий раздачу "тысячи за вакцинацию от власти". Документ вносит поправки в госбюджет Украины на 2021 год. Он увеличивает его доходную часть на анонсированные ранее премьер-министром Денисом Шмыгалем 3 млрд грн.

Соответствующие изменения к государственному бюджету содержаться в законопроекте №6297, который был принят в Верховной Раде в первом чтении. За его поддержку народные депутаты отдали 285 голосов (чтобы ознакомиться с результатами поименного голосования, доскрольте новость до конца). Об этом свидетельствует трансляция заседания на официальном канале Рады в YouTube.

Принятый документ позволяет Министерству финансов получить из госбюджета дополнительные средства. Ведь именно это ведомство будет отвечать за распределение денег вакцинированнм.

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Также эти 3 миллиарда пойдут на поддержку бизнеса и наемных работников в "красных" зонах карантина. Средства направят по новой бюджетной программе Минэкономики.

Кроме того, он увеличивает ожидания от НДС в этом году на 1,9 млрд грн. А также на 975 млн грн – от налога на прибыль предприятий.

Использовать деньги по своему усмотрению получившие их украинцы не смогут. Способы их применения четко определены. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, "тысячу за вакцинацию от власти" можно будет потратить на:

приобретение билетов в кинотеатр, театр, на концерт;

занятия спортом;

путешествия по Украине поездом или самолетом.

Премьер утверждает: это – отдельная программа из общего фонда государственного бюджета. А потому выплата этих денег "никак не повлияет на получение субсидии".

О том же, каким образом будут выплачиваться деньги, премьер не рассказал. Вместо этого он пообещал, что "Министерство экономики позже более детально объяснит, как будут происходить выплаты".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинских врачей, который выступают против вакцинации от коронавируса, ждет наказание. Министерство здравоохранения грозит им потерей работы.