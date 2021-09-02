Новоназначенный глава БЭБ купил за полцены элитную квартиру в Одессе – СМИ

Глава новосозданного Бюро экономической безопасности (БЭБ) Вадим Мельник купил квартиру в элитном ЖК в Одессе "19 жемчужина" за 1 129 412 гривен. Журналисты заявили, что такая цена как минимум вдвое ниже рыночной, но сам чиновник настаивает, что "все – прозрачно".

Жилище Мельник указал в своей декларации за 2020 год. На стоимость квартиры обратили внимание расследователи проекта "Схемы", передает "Радио Свобода". Журналисты предположили, что более низкая официальная сумма сделки якобы могла использоваться, чтобы заплатить меньше налогов.

Квартира в курортном районе "Аркадия" занимает площадь 67,8 кв.м. Мельник стал ее обладателем 23 апреля прошлого года.

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В материале заявляется, что в тот период 1 кв.м. в указанном ЖК стоил около 1200-1300 долларов.

Если выходить из этой стоимости, то Мельник должен был бы заплатить около 192 000 гривен налога, но сделка обошлась ему дешевле и в бюджет ушло 96 000 гривен.

Продавцом выступил непубличный человек. Мужчина работает в сфере IT. На вопросы журналистов о продаже квартиры он не ответил.

Сам глава БЭБ ответил журналистам, что заплатил столько, сколько хотел продавец.

"Какая цена была указана, ту цену я заплатил. Я не очень мониторил объявления. Меня цена не впечатлила, дешевая ли она или дорогая – меня она устроила", – пояснил чиновник.

Он добавил, что предложение нашел с помощью риэлтора. Журналисты спросили, почему бывший владелец именно так оценил жилище.

"Вот не готов я вам сказать, почему. Я не считаю эту цену заниженной. Для меня это немалые средства – миллион гривен", – ответил Мельник.

По его словам, стоимость была подтверждена оценщиком.

В апреле 2020 года, на момент покупки квартиры в Одессе, нынешний глава Бюро был преподавателем Сумского государственного университета. В декабре-2020 его назначили председателем Государственной фискальной службы.

Супруга Мельника Алена владеет двумя салонами красоты в Ирпене Киевской области.

Согласно декларации, у женщины немало имущества: среди прочего, квартира в Турции и три – в Ирпене.

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