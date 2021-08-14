Названы три финалиста конкурса на главу Бюро экономической безопасности

Отобраны три кандидата на должность главы Бюро экономической безопасности (БЭБ). Соответствующее решение по результатам собеседования с 12 претендентами приняла конкурсная комиссия.

Об этом на брифинге 13 августа заявил глава комиссии, внештатный советник главы Офиса президента Тимофей Милованов, передает "Бабель". Победителя выберет Кабинет министров.

В финал конкурса вышли:

Василий Горбаль – член Совета Национального банка,

Вадим Мельник – глава Государственной фискальной службы,

Атилла Ковчи – прокурор Офиса генерального прокурора.

Милованов отметил, что, по его мнению, все трое финалистов являются очень сильными кандидатами.

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Напомним, что Бюро экономической безопасности должно стать единым органом, который будет расследовать экономические преступления. Его планируется наделить полномочиями СБУ и фискальной службы. Последние соответственно утратят свои функции в этой сфере. Аппарат ведомства должен состоять из 4 тысяч сотрудников.

Как сообщал OBOZREVATEL, указ о создании БЭБ президент Владимир Зеленский подписал еще в марте.