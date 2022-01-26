Европейские лоукостер предупредили о росте цен на билеты: что известно

Европейские лоукостеры один за другим повышают стоимость авиабилетов. Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air повысит в 2022 году тарифы на билеты. Генеральный директор Йожеф Варади указал, что это связано с ростом производственных затрат, а также давлением, связанным с дорогим топливом, зарплатами и нормативными изменениями. Ранее о росте цен на на билеты сообщили в Ryanair.

В Wizz Air сообщили, что убыток в четвертом квартале 2021-го, вероятно, превысит 213,6 млн евро. Об этом сообщает Reuters.

Венгерский авиаперевозчик заявил, что появление штамма Омикрон ударило по продажам во второй половине третьего финансового квартала. Также на спрос влияет сохраняющаяся неопределенность в отношении поездок в январе, феврале и части марта.

Варади сказал, что Wizz Air сократила расходы пассажиров и ввела новые посадочные места, а это означает, что она будет в более выгодном положении, чтобы конкурировать с такими компаниями, как Ryanair и easyJet, как только наступит долгожданное восстановление. По его словам, авиакомпания увидела скачок спроса в Великобритании после того, как правительство объявило об ослаблении ограничений. "Мы ожидаем очень сильного восстановления спроса в ближайшие несколько месяцев", – заявил Варади.

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Как сообщалось, в крупнейшей бюджетной авиакомпании Европы Ryanair ожидают, что следующим летом количество доступных мест для рейсов в Европе сократится на 10-15%. Из-за этого билеты на самолеты станут дороже.

"С макроэкономической точки зрения в Европе меньше мест, поэтому в целом тарифы будут выше. Так и должно быть", – цитирует Эдди Уилсона, исполнительного директора Ryanair DAC, Reuters.

Уилсон не дал конкретных указаний относительно перспектив Ryanair, сославшись на ограничения отчетности в преддверии финансовых результатов компании за третий квартал года. Но он указал, что авиакомпания сосредоточена "на следующем лете".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, крупная немецкая авиакомпания Lufthansa сменила график своих ночных авиарейсов в Украину. Причина, которую назвали пассажирам – экипаж не может оставаться в стране на ночь из-за "политической ситуации". Речь идет о возможном полномасштабном нападении России на Украину.