В Украине взлетели цены на помидоры: сколько приходится платить

В Украине резко подорожали помидоры. За последние 2 недели их цена выросла на 29% и по состоянию на 17 февраля 2022 года их можно приобрести в среднем за 79,82 грн/кг.

Об этом сообщил Украинский клуб аграрного бизнеса (УКАБ). Отмечается: в зимний период помидоры на полки супермаркетов поступают как от украинских тепличников, так и из Турции. И подорожали и те, и другие:

украинские томаты выросли в цене из-за роста себестоимости производства – в последние месяцы существенно подорожали энергоресурсы, необходимых для обогрева теплиц;

по той же причине растет цена и турецких помидоров.

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"Кроме того, отрицательно на цену повлияла частичная девальвация гривни. Совокупность всех этих факторов и привела к такому росту цен на помидоры", – отмечают аналитики.

Также выросли в цене бананы. За 2 последние недели цена на них увеличилась на 7% – до 31,70 грн за кг. "Основными причинами роста цены на этот фрукт является практически полное отсутствие доступных по цене фруктов в данный сезон (лишь яблоки и цитрусовые), а также рост курса гривны (бананы полностью импортируемый товар)", – рассказали в УКАБ.

Сколько стоят помидоры в столичных супермаркетах

В супермаркетах Киева по состоянию на 18 февраля, цена на помидоры установилась на уровне 64,6-110 грн. Как показал мониторинг OBOZREVATEL, цены такие:

АТБ – 64,95 грн/кг;

Varus – 64,6 грн/кг;

Nonus – 89,99 грн/кг;

MegaMarket – 109,9 грн/кг.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине резко подорожала свекла. Из-за слабого предложения на фоне стабильного спроса рост ее цены по сравнению с прошлой неделей (7-13 февраля) составил 12%. А вот цены на овощи борщового набора практически стабилизировались на высоком уровне.