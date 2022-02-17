В Украине резко подорожал важный "борщевой" овощ: какая цена

В Украине резко подорожала свекла. Из-за слабого предложения на фоне стабильного спроса рост ее цены по сравнению с прошлой неделей (7-13 февраля) составил 12%.

Об этом сообщает AgroTimes. Отмечается, что на крупнейшем фермерском оптовом рынке Юга Украины "Неждана" на Херсонщине цены на свеклу выросли с 10-14 грн/кг до 15-16 грн/кг.

А вот цены на овощи борщового набора практически стабилизировались на высоком уровне. Так:

морковь стоит 12-13 грн/кг;

красноголовая капуста – 15-16 грн/кг;

белокочанная капуста – 15-16 грн/кг;

молодая капуста – 20 грн/кг;

желтый репчатый лук – 9-11 грн/кг;

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красный лук – 10 грн/кг;

белый лук –13 грн/кг;

тыква – 7 грн/кг;

картофель – 5,5-7 грн/кг.

Сколько стоит свекла в столичных супермаркетах

В супермаркетах киева цены на свеклу установились на уровне 16,5-18,29 грн/кг, что значительно превышает верхний ценовой порог (16 грн/кг) на рынке "Неждана". Как показал мониторинг OBOZREVATEL, цены такие:

Novus – 18,29 грн/кг;

Metro – 16,5 грн/кг;

Auchan – 17,9 грн/кг;

Varus – 17,6 грн/кг.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что цены на продукты в Польше в разы ниже, нежели в Украине. Интересно, что в нашем государстве, где производится большое количество товаров, их стоимость выше, нежели в странах ЕС, куда эти продукты и поставляют. К примеру, в Польше платят за молоко около 2,7 злотых/л (19 грн), а украинцам приходится отдавать более 35 грн.