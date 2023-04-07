В Украине значительно подорожал важный овощ: как выросли цены перед Пасхой

В Украине в преддверии Пасхи начали дорожать тепличные огурцы. Так, с начала недели (стартовала 3 апреля) их стоимость выросла в среднем на 15%. Среди причин – предпраздничный ажиотаж, а также пасмурная погода, из-за которой в предыдущие две недели созревание огурца в большинстве тепличных комбинатов очень замедлилось.

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Об этом сообщает EastFruit. Отмечается, что по состоянию на 6 апреля украинские тепличные комбинаты готовы были отгружать:

гладкий огурец – не дешевле 115-130 грн/кг;

бугорчатый огурец – за 140-160 грн/кг.

"На данный момент цена на тепличный огурец в Украине в среднем в 1,6 раз выше, чем в начале апреля 2022 года. Однако многие участники рынка не исключают, что цена на данную продукцию может резко обвалиться после праздников", – говорится в сообщении.

Почему выросли цены

Как отмечают аналитики, повысить цену на тепличный огурец производителям удалось благодаря ряду факторов. В частности:

повышенному спросу в преддверии Пасхи;

общему сокращению предложения на рынке – "так как из-за пасмурной и дождливой погоды сборы урожая в тепличных комбинатах заметно сократились";

сокращению поставок импортной продукции – поскольку в основных странах-импортерах также наблюдается рост цен из-за неблагоприятных погодных условий.

Какие цены в супермаркетах

В супермаркетах оычные огурцы, по данным "Минфина", стоят 199 грн/кг. Что почти на 60 грн превышает среднемесячную цену марта в 139,15 грн.

Гладкие огурцы стоят в среднем 169,9 грн. Что на 26,52 грн дороже, чем было в марте.

Как сообщал OBOZREVATEL, в преддверии Пасхи начали расти цены не только на огурцы, но и на другие прордукты. В частности, мясо.

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