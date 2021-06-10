В Украине заработал поквартирный учет тепла в домах старой застройки

Счета за тепловую энергию составляют около 70% всех расходов владельцев квартир на коммунальные платежи. Тогда как потребление воды, газа и электроэнергии учитывается в квартирах по индивидуальному счетчику, наиболее дорогая тепловая энергия в многоквартирных домах старой застройки до недавнего времени учитывалась и распределялась только по общедомовому счетчику. Такой способ распределения платежей за тепло является несправедливым, поскольку до разных квартир в доме доходит разное количество тепла.

Техническим препятствием для установления индивидуальных счетчиков тепла в старых домах является вертикальная система отопления. В соседних европейских странах, например, Чехии или Польше, эту проблему решили установкой на каждую батарею в квартире специальных приборов-распределителей. Этот прибор фиксирует количество тепла, которое приходится на конкретную батарею, и затем высчитывает долю потребления от общедомовой. В Украине соответствующая методика, сделавшая возможным использование этих приборов, была утверждена Минрегионом в 2016 году. И уже в 2017-ом появились первые ОСМД, которые установили на батареи эти приборы вместе с терморегуляторами, чтобы регулировать количество тепла, которое заходит в квартиру.

Отопительный сезон 2020-2021 прошли уже десятки ОСМД, в которых была полностью реконструирована система отопления с установкой приборов-распределителей и терморегуляторов. Так, в херсонском ОСМД "Лавренева, 22" среди 106 квартир оплата за отопление распределилась в зависимости от фактического количества потребленного тепла каждой квартирой: в 41 квартире владельцы экономили и оплатили от 6 до 10 грн в месяц за м2, в 34 – от 11 до 15 грн, в 21 – от 16 до 23 грн, в 6 – от 28 до 31 грн.

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