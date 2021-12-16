В Украине запретят некоторые сигареты и не будут продавать "айкос" 18-летним: что приняли в Раде

В Украине запретят продажу электронных сигарет и устройств для нагрева табака (например, "айкос", "глово" и т.д.) гражданам до 21 года. Кроме того, пользоваться такими устройствами запретят во всех местах, где нельзя курить обычные сигареты. Это, в частности, касается кафе и ресторанов, территорий больниц, рабочих мест и т.д. А обычные ароматизированные сигареты должны будут исчезнуть из продажи.

Такие новшества предусматривает принятый в Верховной Раде во втором чтении законопроект № 4358. За документ проголосовали 317 народных депутатов (чтобы ознакомиться с поименным списком, доскролльте страницу до конца), свидетельствует трансляция заседания.

Электронные сигареты и устройства для нагрева табака запрещается продавать людям, не достигшим 21 года;

курение с помощью электронных устройств в общественных местах запрещается;

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реклама таких устройств на улицах и в СМИ тоже будет запрещена, а на упаковках появятся предупреждения о вреде курения (с картинками);

медицинские предупреждения на упаковках как сигарет, так и электронных устройств для курения будут увеличены до 65% площади пачки;

производителей табачных изделий обяжут отчитываться об ингредиентах их продукции;

в сигареты и табак для самокруток нельзя будет добавлять ароматизаторы, в том числе капсулы с разными "вкусами".

Авторы документа отмечают, что сегодня в Украине слишком сильно распространено курение среди детей и молодежи. Кроме того, по их мнению, ароматизированные сигареты тоже больше всего вредят молодым людям.

Глобальный опрос GYTS показал, что 18,4% детей 13-15 лет пользуются электронными сигаретами, а когда-либо пробовали курить электронные сигареты аж 40% детей такого возраста. Кроме того, каждый пятый подросток в Украине курит вейп, подсчитали во Всемирной организации здравоохранения.

"Законопроект № 4358 комплексно изменяет ряд действующих законов для того, чтобы у детей не было толерантного ложного отношения к курению электронных сигарет и табачных изделий электронного нагрева", - объясняла автор документа Лада Булах.

Такие запреты, как и повышение акцизов на сигареты, – это европейские правила. Но если подорожание сигарет было условием для подписания Ассоциации с ЕС, то на принятии дополнительных правил европейцы не настаивали.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперты отмечали, что сигареты и алкоголь в Украине могут подорожать из-за новых правил. Речь идет об оборудовнии отдельных торговых точек для продажи алкоголя и табака.